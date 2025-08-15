لنشر الفكر الوسطي.. قافلة دعوية كبرى بمسجد المرابعين بكفر الشيخ | صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، فعاليات القافلة الدعوية الكبرى التي انطلقت من المسجد الكبير بقرية المرابعين التابع لإدارة أوقاف كفرالشيخ شرق، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وتناول المشاركون في القافلة موضوع «إعلاء قيمة السعي والعمل»، مؤكدين أن الهدف هو بيان قيمة العمل ووجوب السعي لبناء الذات والأمم، وأهمية ذلك في صناعة الحضارة، إضافة إلى ضرورة التكاتف والتعاون في بناء الفرد والمجتمع.

ونفذت القافلة عددًا من الأنشطة الدعوية والتوعوية، شملت عقد لقاء الجمعة للأطفال، وتنظيم مقرأة للقرآن الكريم للأئمة وأخرى للجمهور، إلى جانب مجلس للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء بأن يحفظ الله الوطن قيادة وشعبًا.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والدكتور ياسر الصردي مدير إدارة أوقاف كفرالشيخ شرق، وعدد من رجال الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية.