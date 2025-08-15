قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاء سويدان: برنامجي قربني من الجمهور بشكل أكبر
مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه
تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية.. ماذا حدث؟
الإسكندرية تنهي استعداداها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة
بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة يفتتح الموسم الجديد أمام العربي
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025
الجمل: الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الفنية أساس بناء اقتصاد قوي
الأرصاد: انخفاض كتل الهواء شديدة الحرارة .. انكسار الموجة بعد ساعات
نقص مولدات الكهرباء وتكدس المرضي.. نتائج حملات الصحة على مستشفيات المحافظات
باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار لـ120 قتيلاً خلال 24 ساعة
وزير الأوقاف يعقد جلسة ذكر بعد صلاة الجمعة بشمال سيناء.. فيديو
الاتحاد الأوروبي: نتطلع إلى المشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لنشر الفكر الوسطي.. قافلة دعوية كبرى بمسجد المرابعين بكفر الشيخ | صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، فعاليات القافلة الدعوية الكبرى التي انطلقت من المسجد الكبير بقرية المرابعين التابع لإدارة أوقاف كفرالشيخ شرق، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وتناول المشاركون في القافلة موضوع «إعلاء قيمة السعي والعمل»، مؤكدين أن الهدف هو بيان قيمة العمل ووجوب السعي لبناء الذات والأمم، وأهمية ذلك في صناعة الحضارة، إضافة إلى ضرورة التكاتف والتعاون في بناء الفرد والمجتمع.

ونفذت القافلة عددًا من الأنشطة الدعوية والتوعوية، شملت عقد لقاء الجمعة للأطفال، وتنظيم مقرأة للقرآن الكريم للأئمة وأخرى للجمهور، إلى جانب مجلس للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء بأن يحفظ الله الوطن قيادة وشعبًا.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والدكتور ياسر الصردي مدير إدارة أوقاف كفرالشيخ شرق، وعدد من رجال الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية.

كفر الشيخ أوقاف كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 15-8-2025

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

لنشر الفكر الوسطي.. قافلة دعوية كبرى بمسجد المرابعين بكفر الشيخ | صور

ازالات بني سويف

محافظ بني سويف: إزالة 400 حالة تعد على أملاك الدولة وأراض زراعية

محافظ بورسعيد يتفقد "منطقة القنال الداخلي" بحي العرب

محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة منظومة الصرف ورصف الشوارع بمنطقة القنال الداخلى

بالصور

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

فيديو

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد