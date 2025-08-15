حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والإعلانات العشوائية بكفر الشيخ.. صور

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحملة المكثفة، لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة من شوارع وميادين حي شرق وحي غرب كفر الشيخ، بالتعاون والتنسيق مع شرطة المرافق بكفر الشيخ بقيادة المقدم فتحي رزق، رئيس قسم شرطة المرافق.

جاء هذا في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع عاصمة المحافظة، واستمرار حملات رفع الإشغالات، والإعلانات العشوائية غير المرخصة.

استهدفت الحملة رفع اللافتات واللوحات الإعلانية المخالفة التي تؤثر سلبًا على المظهر الحضاري وتعيق الرؤية البصرية، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير والاشتراطات القانونية المنظمة للإعلانات، وجرى التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وصرح رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين المشهد البصري لعاصمة المحافظة، والحفاظ على الطابع الجمالي للشوارع والميادين، مشددًا على أن الحملات مستمرة دون توقف لتحقيق الانضباط ومنع العشوائية.

أشرف على الحملات المكثفة بحي شرق وغرب المدينة خضراوي خضر، رئيس حي شرق، وإبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، وجلال مخيمر، مساعد رئيس حي شرق لشئون الإزالات والإشغالات، ورمضان حامد، مساعد رئيس حي غرب لشئون الإزالات والإشغالات، ورجال شرطة المرافق، ورجال قسم الإشغالات بحي شرق وغرب كفر الشيخ.