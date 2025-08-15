قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

نزلت 300 جنيه | تراجع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية

تراجع اللحوم
منار عبد العظيم

شهدت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة تراجعًا كبيرًا وغير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم ، التي كانت تُباع قبل أشهر بنحو 500 جنيه للكيلو، لتسجل اليوم أسعارًا تبدأ من 200 جنيه في بعض المنافذ، ما يعكس تحسّنًا حقيقيًا في القدرة الشرائية للمواطنين، واستجابة قوية من الأسواق لمبادرات ضبط الأسعار.

ولم يقتصر التراجع على اللحوم فقط، بل امتد إلى سلع غذائية وخضروات ومنتجات استهلاكية متنوعة، في إطار مبادرة وطنية كبرى لخفض الأسعار، أطلقتها الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وسلاسل البيع الكبرى، بمشاركة فاعلة من المنتجين والموردين.

سعر اللحوم

الغرف التجارية: مبادرة خفض الأسعار نتاج شراكة قوية بين المنتجين والتجار

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار جاءت ثمرة شراكة فعالة بين القطاع الخاص والحكومة، حيث شارك فيها عدد كبير من المنتجين والتجار وسلاسل البيع الكبرى، وذلك دعمًا لجهود الدولة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وتابع عز : المبادرة تهدف إلى تمكين المستهلك من الشراء بأسعار عادلة،حيث تم الاتفاق بين الأطراف على تخفيض جزء من هامش الأرباح لصالح المواطن ولا تقتصر المبادرة على الغذاء فقط، بل تشمل الملابس والأحذية والحقائب والأجهزة المنزلية والكهربائية والسيارات.

وأوضح أمين عام الغرف التجارية أن التخفيضات وصلت إلى 50% في بعض الفئات، لتلبية احتياجات الأسرة المصرية، خاصة مع اقتراب موسم المدارس.

أسعار السلع بعد التراجع  

رصدت عدسة صدي البلد أسعار السلع بعد دخول المبادرة حيز التنفيذ، حيث ظهرت التخفيضات واضحة في عدد كبير من المنتجات الأساسية:

أسعار المواد الغذائية

السكر: 28 جنيهًا 

الزيت: 60 جنيهًا

الملوخية: 12 جنيهًا

خضار مشكل: 14 جنيهًا

السبانخ: 11 جنيهًا

ورق عنب: 12 جنيهًا

علبة جبنة متوسطة الحجم: 20 جنيهًا

فراولة: 16 جنيهًا

أسعار اللحوم في المنافذ: انخفاضات ملحوظة في المجمد والطازج

أفاد عدد من التجار بأن سوق اللحوم يشهد تراجعًا واضحًا في الأسعار، خاصة في اللحوم المستوردة والمجمدة، التي تُعد بديلاً مناسبًا للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

الأسعار الحالية للحوم 

اللحوم البرازيلية المجمدة: 250 جنيهًا

اللحم المفروم المجمد: 240 جنيهًا

السجق المجمد: 180 جنيهًا

اللحوم الهندية المجمدة: 250 جنيهًا

البتلو المستورد: 250 جنيهًا

لحم الرأس البلدي: 200 جنيه.

الدهن البلدي: 200 جنيه.

اللحوم في المبادرات والمنافذ الحكومية:

بعض المنافذ طرحت اللحوم بسعر 200 جنيه فقط، مقارنة بـ500 جنيه سابقًا، ما يعكس انخفاضًا يتجاوز 60%.

أسعار السلع الأساسية تراجع أسعار السلع انخفاض سعر السلع تراجع أسعار اللحوم مبادرة خفض السلع

