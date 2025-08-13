توقعات بانخفاضات تصل لـ 15 %.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السلع

أكد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن الغرف التجارية تعمل حاليا على مبادرة لخفض أسعار السلع .

وقال حازم المنوفي في مداخلة هاتفية على قناة " المحور "، :" بعد توجيهات رئيس الوزراء هناك حراك من أجل تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع وتقليل هامش الربح ".

وتابع حازم المنوفي :" انخفاض سعر الصرف هو تطور إيجابي ينعكس إيجابيا على السوق ويقلل تكاليف الاستيراد من الخارج ".



وأكمل حازم المنوفي :" الدولة تسعى أن يشعر المواطن بالتحسن في المؤشرات الاقتصادية وانعكاس ذلك على الأسعار ".



ولفت حازم المنوفي :" سوف نشهد انخفاض تدريجي في السلع والتوقعات تتحدث عن انخفاض من 5 لـ 15 % وهذا يرتبط بمدى التزام التجار وتوافر المعروض في الأسواق ".