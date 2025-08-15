قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليفربول يتعاقد مع المدافع الإيطالي ليوني من بارما
رئيس لبنان الأسبق : تصريحات نعيم قاسم تهدد بقاء بلادنا والسلم الأهلي
منتخب ناشئي الطائرة في مهمة رسمية بالأردن للمشاركة في البطولة العربية
كهرباء الإسماعيلية يحصد أول نقطة فى الدورى بالتعادل مع بتروجت 2-2
زي ما توقعت.. تعليق مثير من الغندور بشأن مصطفى شوبير
أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك
ما حكم زيارة قبور أهل البيت؟.. يسري جبر: جائزة والنبي كان يزور شهداء أحد
نجم ليفربول يكشف أسلوب محمد صلاح "القاسي".. ماذا يفعل الفرعون المصري؟
أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد
ترامب: سأنسحب من قمة ألاسكا في هذه الحالة
الغندور: الجميع ينتظر الحكم في قضية حسم الدوري للأهلي أو بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقة جديدة في آنفيلد.. ليفربول يضم المدافع الشاب جيوفاني ليوني من بارما الإيطالي

جيوفاني ليوني
جيوفاني ليوني
إسلام مقلد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن إتمام تعاقده مع المدافع الإيطالي الواعد جيوفاني ليوني، قادمًا من صفوف بارما، في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

الصفقة جاءت بعد اجتياز اللاعب للفحص الطبي وتوقيعه على عقد طويل الأمد مع الريدز.

ليوني، البالغ من العمر 18 عامًا، خطف الأنظار خلال الموسم الماضي في الدوري الإيطالي الممتاز بقميص بارما، حيث شارك في 17 مباراة ونجح في تسجيل هدف واحد، ما جعله أحد أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة في الكالتشيو.

وعبّر ليوني عن سعادته الغامرة بالانضمام إلى ليفربول، قائلاً في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد جدًا بوجودي هنا. إنه شعور رائع حقًا ويشرفني أن أكون في هذا النادي العظيم".

وأضاف: "حماسي كبير وفخور جدًا، وعندما علمت باهتمام ليفربول قلت لنفسي: يا إلهي، هذا جنون. إنها فرصة لا تُعوض".

ويستعد ليفربول لافتتاح مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة قوية أمام بورنموث، مساء اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025، على ملعب "الأنفيلد" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء ترقب من جماهير الريدز لرؤية الصفقات الجديدة على أرض الملعب.

نادي ليفربول الإنجليزي نادي ليفربول ليفربول جيوفاني ليوني بارما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

أمرض خلق الله .. نجل سليمان عيد يحسم جدل تورط وفاء عامر في وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

في حفل مبهج.. تخرج دفعة جديدة بطب حلوان

التضامن الاجتماعي

التضامن الاجتماعي: انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة أحلام الأجيال

جانب من التدريبات

دورات شاملة لمديري مراكز التدريب المهني للتعامل مع تحديات سوق العمل

بالصور

أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك

أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا
أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا
أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا

أهالي الشرقية يقيمون عزاء للراحل علي المصيلحى وزير التموين السابق

جانب من العزاء
جانب من العزاء
جانب من العزاء

انخفاض أسعار السيارات الكهربائية المستعملة.. وتسلا في الصدارة

تسلا
تسلا
تسلا

أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد