صفقة جديدة في آنفيلد.. ليفربول يضم المدافع الشاب جيوفاني ليوني من بارما الإيطالي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن إتمام تعاقده مع المدافع الإيطالي الواعد جيوفاني ليوني، قادمًا من صفوف بارما، في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

الصفقة جاءت بعد اجتياز اللاعب للفحص الطبي وتوقيعه على عقد طويل الأمد مع الريدز.

ليوني، البالغ من العمر 18 عامًا، خطف الأنظار خلال الموسم الماضي في الدوري الإيطالي الممتاز بقميص بارما، حيث شارك في 17 مباراة ونجح في تسجيل هدف واحد، ما جعله أحد أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة في الكالتشيو.

وعبّر ليوني عن سعادته الغامرة بالانضمام إلى ليفربول، قائلاً في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد جدًا بوجودي هنا. إنه شعور رائع حقًا ويشرفني أن أكون في هذا النادي العظيم".

وأضاف: "حماسي كبير وفخور جدًا، وعندما علمت باهتمام ليفربول قلت لنفسي: يا إلهي، هذا جنون. إنها فرصة لا تُعوض".

ويستعد ليفربول لافتتاح مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة قوية أمام بورنموث، مساء اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025، على ملعب "الأنفيلد" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء ترقب من جماهير الريدز لرؤية الصفقات الجديدة على أرض الملعب.