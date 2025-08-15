منتخب ناشئي الطائرة في مهمة رسمية بالأردن للمشاركة في البطولة العربية

أنهى منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عامًا، استعداداته الكاملة لانطلاق مشواره في البطولة العربية السابعة عشرة، المقرر إقامتها بالمملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 14 إلى 26 أغسطس الجاري.

ونجح الجهاز الفني، بقيادة إسلام محمد، في تجهيز وتأهيل عناصر المنتخب قبل السفر للمشاركة في البطولة.

وعقد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، اجتماعًا موسعًا مع الجهاز الفني بحضور جميع اللاعبين، طالبهم خلاله ببذل أقصى جهد وتقديم أداء مشرف يليق باسم ومكانة مصر عربيًا وقاريًا.

كما حرص مجلس إدارة الاتحاد، على توفير جميع سبل الدعم للمنتخب قبل السفر إلى الأردن وخوض المنافسات.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلا من:

المدير الفني: إسلام محمد

المدرب العام: علاء الدين مفتاح

محلل الأداء: مصطفى محمد

أخصائي العلاج الطبيعي: علي عادل

الحكم الدولي المرافق: عاطف رزق



بينما تضم قائمة اللاعبين: محمد السيد - سيف حسن - خالد محمود - عمر مصطفى - عمر وائل - حمزة ياسين - الحبيب إبراهيم - ياسين عبد اللطيف - عمر مجدي - عمر أحمد - أحمد خليفة - زياد فهمي.

ويأمل أشبال الفراعنة في تقديم عروض قوية واعتلاء منصة التتويج، استمرارًا لسلسلة النجاحات التي حققتها منتخبات الكرة الطائرة المصرية في المحافل القارية والعربية.