من داخل الطائرة.. ترامب ينتظر وصول بوتين إلى ألاسكا
أرانب الزومبي تثير الرعب في أمريكا وتحذيرات بالابتعاد عنها.. ما القصة؟
بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 2025 بهذا الموعد
سلسلة زلازل تضرب كاليفورنيا ولوس أنجلوس
وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بورنموث في افتتاحية البريميرليج
وزراء خارجية ٣١ دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات وخطط إسرائيل ويؤكدون دعم حقوق شعب فلسطين
غسل قدم الزوج| سناء منصور تثير الجدل بهذا التصريح
مراسل القاهرة الإخبارية: قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين تبحث إنهاء الحرب وملفات أخرى حساسة
محافظ البحر الأحمر: مشروعات تعليمية كبرى بالغردقة بتكلفة تتجاوز 91 مليون جنيه
وزير أردني أسبق: نتنياهو يسعى لتحقيق "إسرائيل الكبرى" بفكر تلمودي قديم
وحدات بديلة.. الإسكان توضح كيفية تلقي طلبات المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ليفربول يتعاقد مع المدافع الإيطالي ليوني من بارما

أعلن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة أنه عزز دفاعه بالتعاقد مع قلب الدفاع الإيطالي جيوفاني ليوني (18 عاما) من بارما بعقد طويل الأمد.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الصفقة الخاصة بالتعاقد مع الدولي الإيطالي تحت 19 عاما بلغت قيمتها 26 مليون جنيه إسترليني (35.24 مليون دولار) بالإضافة إلى المكافآت، حيث وقع ليوني على عقد لمدة ست سنوات.

قال ليوني في بيان: "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا. إنه شعور رائع حقًا، ويشرفني أن أكون هنا".

"إنه أحد أفضل الأندية في العالم. من المستحيل رفضه."

ليوني هو أحدث إضافة إلى تشكيلة المدرب أرن سلوت، حيث تعاقد النادي مع فلوريان ويرتز، وهوجو إيكيتيكي، وجيريمي فريمبونج، وميلوس كيركيز، مما رفع إجمالي إنفاقه إلى أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني في نهاية الموسم.

بدأ ليوني مسيرته الكروية مع نادي بادوفا في الدرجة الثانية الإيطالية عام 2023 قبل أن ينتقل إلى سامبدوريا في عام 2024. وانضم إلى بارما في أغسطس الماضي، وشارك في 17 مباراة حيث احتلوا المركز السادس عشر في الدوري الإيطالي.

ومن المتوقع أن ينضم قلب الدفاع الذي يبلغ طوله ستة أقدام وأربع بوصات على الفور إلى تشكيلة الفريق الأول.

وسينضم اللاعب المراهق إلى القائد فيرجيل فان ديك وإبراهيما كوناتي وجو جوميز ضمن خيارات قلب الدفاع لدى سلوت، مما يعزز خط الدفاع الذي أظهر نقاط ضعف خلال فترة ما قبل الموسم.

يفتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف بورنموث على ملعب أنفيلد في وقت لاحق من يوم الجمعة.

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

غارات إسرائيلية

3 غارات إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان

ترامب وبوتين

7 ساعات متواصلة.. كم تستغرق مباحثات ترامب وبوتين في قمة ألاسكا؟

ترامب

ترامب يتحدث مع رئيس بيلا روسيا قبل لقاء بوتين في ألاسكا

مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

5 عادات صباحية لفقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون بشكل طبيعي

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

