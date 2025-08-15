ليفربول يتعاقد مع المدافع الإيطالي ليوني من بارما

أعلن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة أنه عزز دفاعه بالتعاقد مع قلب الدفاع الإيطالي جيوفاني ليوني (18 عاما) من بارما بعقد طويل الأمد.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الصفقة الخاصة بالتعاقد مع الدولي الإيطالي تحت 19 عاما بلغت قيمتها 26 مليون جنيه إسترليني (35.24 مليون دولار) بالإضافة إلى المكافآت، حيث وقع ليوني على عقد لمدة ست سنوات.

قال ليوني في بيان: "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا. إنه شعور رائع حقًا، ويشرفني أن أكون هنا".

"إنه أحد أفضل الأندية في العالم. من المستحيل رفضه."

ليوني هو أحدث إضافة إلى تشكيلة المدرب أرن سلوت، حيث تعاقد النادي مع فلوريان ويرتز، وهوجو إيكيتيكي، وجيريمي فريمبونج، وميلوس كيركيز، مما رفع إجمالي إنفاقه إلى أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني في نهاية الموسم.

بدأ ليوني مسيرته الكروية مع نادي بادوفا في الدرجة الثانية الإيطالية عام 2023 قبل أن ينتقل إلى سامبدوريا في عام 2024. وانضم إلى بارما في أغسطس الماضي، وشارك في 17 مباراة حيث احتلوا المركز السادس عشر في الدوري الإيطالي.

ومن المتوقع أن ينضم قلب الدفاع الذي يبلغ طوله ستة أقدام وأربع بوصات على الفور إلى تشكيلة الفريق الأول.

وسينضم اللاعب المراهق إلى القائد فيرجيل فان ديك وإبراهيما كوناتي وجو جوميز ضمن خيارات قلب الدفاع لدى سلوت، مما يعزز خط الدفاع الذي أظهر نقاط ضعف خلال فترة ما قبل الموسم.

يفتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف بورنموث على ملعب أنفيلد في وقت لاحق من يوم الجمعة.