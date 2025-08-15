الدوري المصري.. الأهلي يحسم الشوط الأول بثنائية نظيفة في شباك فاركو

حسم الأهلي نتيجة الشوط الأول في لقائه مع فاركو بهدفين نظيفين عن طريق محمد شريف وأحمد سيد زيزو.

ونجح أحمد سيد زيزو في احراز هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 21 في شباك فاركو بعد عرضية مميزة من محمد علي بن رمضان.

ونجح محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، في احراز الهدف الأول في شباك فاركو في الدقيقة 10 من عمر المباراة.

وجاء الهدف عن طريقة عرضية من الجهة اليمني من جانب محمد هاني نجح شريف في تسجيلها براسية مميزة.

أعلن البرتغالي خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهة فاركو، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي، كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد شريف

المواجهة تعد التاسعة بين الفريقين منذ صعود فاركو إلى الدوري الممتاز موسم 2021-2022، أول لقاء جمعهما كان في 1 مارس 2022 وانتهى بفوز الأهلي 4-1، بينما كان آخر لقاء بينهما في 28 مايو الماضي، وانتهى بانتصار كبير للأهلي 6-0، سجل فيه وسام أبو علي أربعة أهداف، إلى جانب هدفي حسين الشحات وإمام عاشور.