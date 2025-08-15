البيان العربي الإسلامي يدين تصريحات نتنياهو ويصفها بالخطيرة والمستفزة

أدان البيان العربي والإسلامي، اليوم، التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أنها تمثل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا على قواعد القانون الدولي وأسس العلاقات الدولية المستقرة.

وبحسب ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية ، في نبأ عاجل لها ، أن البيان ذكر أن ما ورد في تصريحات نتنياهو يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، فضلًا عن مساسه بسيادة الدول، وما ينطوي عليه من مخاطر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشدد البيان على أن مثل هذه التصريحات تكشف عن نهج تصعيدي وعدائي، يتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، ويؤجج التوترات في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات.