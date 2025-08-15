قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلي و فاركو
شعاب مرجانية أم صخور.. اكتشاف غامض على كوكب المريخ يثير الجدل
الفوز الأول لـ ريبيرو.. الأهلي يهزم فاركو برباعية في الدوري
متهمة في 4 قضايا آداب.. كواليس مثيرة في واقعة سقوط الراقصة بوسي الأسد بالهرم
حرس الحدود يضرب البنك الأهلي بهدف نظيف في الدوري
الإخوان وتعاون اقتصادي خفي مع إسرائيل.. ثروت الخرباوي يكشف التفاصيل
قمة ألاسكا.. ماذا تقول لغة الجسد عن لقاء بوتين وترامب ؟
الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم بهدف على بورنموث في الشوط الأول
ثروت الخرباوي يكشف عن شبكة مالية سرية للإخوان
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية
مهرجان العلمين الجديدة.. الرابر شهاب يشعل حماس جمهوره بأغنية مرزمن
طرد محمد هاني لاعب الأهلي خلال مباراة فاركو في الدوري
توك شو

البيان العربي الإسلامي يدين تصريحات نتنياهو ويصفها بالخطيرة والمستفزة

عبد الخالق صلاح

أدان البيان العربي والإسلامي، اليوم، التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أنها تمثل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا على قواعد القانون الدولي وأسس العلاقات الدولية المستقرة.

وبحسب ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية ، في نبأ عاجل لها ، أن البيان ذكر أن ما ورد في تصريحات نتنياهو يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، فضلًا عن مساسه بسيادة الدول، وما ينطوي عليه من مخاطر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشدد البيان على أن مثل هذه التصريحات تكشف عن نهج تصعيدي وعدائي، يتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، ويؤجج التوترات في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات.

البيان العربي الإسلامي نتنياهو تصريحات نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

مهرجان العلمين.. فرق الإسعاف والهلال الأحمر تؤمن حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

داليا مصطفي

داليا مصطفى تهنئ كريم محمود عبدالعزيز وزوجته بحقيقة حبهم

فعاليات ثقافية وفنية

تقديرا لعطاء النهر الخالد.. قصور الثقافة بالغربية تواصل الاحتفاء بعيد وفاء النيل

بالصور

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

فيديو

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

