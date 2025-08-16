موتورولا تستعد لإطلاق هاتف اقتصادي جديد بقلم مدمج

تعمل موتورولا على هاتفها الاقتصادي التالي المزود بقلم مدمج، وفق تسريب جديد كشف عن جهاز بالاسم الرمزي “ORLANDO”، ويُعتقد أنه سيكون الإصدار الخاص بعام 2026 من سلسلة Moto G Stylus.

يعود مصدر المعلومات إلى إدراج في قاعدة بيانات IMEI، وهي من المنافذ المعتادة لظهور تفاصيل مبكرة حول الهواتف القادمة.

يحمل الجهاز المشار إليه رقم الطراز XT2617، ويشير الجزء “XT26” إلى طرح متوقع في 2026، تماشيًا مع نمط التسمية في الأجيال السابقة من السلسلة.

كما يوحي الاسم الرمزي “ORLANDO” بأن التركيز سيستمر على السوق الشمالية الأميركية لهذا الطراز.

المواصفات المتوقعة استنادًا إلى طراز 2025

لا توجد معلومات رسمية بعد حول مواصفات الهاتف. ومع ذلك، يمكن الاسترشاد بمواصفات Moto G Stylus 2025 لفهم الاتجاه العام؛ إذ جاء الأخير بشاشة pOLED مقاس 6.7 بوصة، ومعالج Snapdragon 6 Gen 3، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير.

كما دعم شحنًا سريعًا بقدرة 68 واط وشحنًا لاسلكيًا بقدرة 15 واط. ومن المرجح أن يقدم إصدار 2026 مواصفات مماثلة أو أفضل، مع الحفاظ على القلم المدمج الذي يعد السمة الأبرز في هذه السلسلة.

منافسة قوية في فئة الهواتف المتوسطة

لا تتحرك موتورولا وحدها في سوق الهواتف الاقتصادية؛ فهاتفات سامسونج من سلسلة Galaxy A تُعد منافسًا رئيسيًا رغم عدم اعتمادها قلمًا مدمجًا.

وغالبًا ما تقدم طرازات مثل Galaxy A36 وA56 شاشات أفضل وخيارات كاميرا أكثر تنوعًا مقارنةً بـ Moto G Stylus، إلى جانب سياسة تحديثات برمجية تمتد لفترة أطول عادةً، وهو عامل مهم للمستخدمين الذين يخططون للاحتفاظ بهواتفهم لسنوات.

فرصة لعشاق القلم… بشروط نجاح واضحة

يبدو Moto G Stylus 2026 خيارًا لافتًا لمن يريد هاتفًا مزودًا بقلم دون دفع سعر مرتفع، ما يعكس استمرار التزام موتورولا بهذا النوع من الأجهزة.

ومع ذلك، يبقى سوق الهواتف الذكية شديد التنافسية، ولتحقيق النجاح لن يكفي وجود القلم وحده؛ إذ يتعين على موتورولا ضمان تقديم تجربة متكاملة تشمل كاميرا جيدة وسياسة تحديثات برمجية معقولة، بحيث يكون الهاتف خيارًا قويًا على جميع المستويات وليس مجرد هاتف بقلم مدمج.