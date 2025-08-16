قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة والدة الفنان صبحي خليل
ترامب لـ بوتين: سأتواصل معك قريبا.. والأخير يرد : الاجتماع المقبل بموسكو
محارب السرطان عمر مهران يستغيث بأصحاب القلوب الرحيمة لإجراء جراحة
هل الصلاة لمن أخطأ في اتجاه القبلة باطلة؟.. الأزهر يجيب
مواعيد مباريات اليوم السبت 16-8-2025 في ملاعب العالم
نوع من الخضار العلاج الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ
51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
خالد الغندور يسخر من فرحة جماهير الأهلي بهزيمة فاركو.. ماذا قال؟
ترامب يدعو الدول الأوربية للمشاركة في المفاوضات المقبلة مع روسيا
إليسا تخطف الأنظار بفستان وردي وحضور غير مسبوق بالعلمين الجديدة |صور
ترامب عقب لقاء بوتين يوجه نصيحة لـ زيلينسكي والدول الأوروبية
الغندور يدافع عن مصطفي شوبير : طبيعي يخطأ ويتعلم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موتورولا تستعد لإطلاق هاتف اقتصادي جديد بقلم مدمج

موتورولا
موتورولا
احمد الشريف

تعمل موتورولا على هاتفها الاقتصادي التالي المزود بقلم مدمج، وفق تسريب جديد كشف عن جهاز بالاسم الرمزي “ORLANDO”، ويُعتقد أنه سيكون الإصدار الخاص بعام 2026 من سلسلة Moto G Stylus. 

يعود مصدر المعلومات إلى إدراج في قاعدة بيانات IMEI، وهي من المنافذ المعتادة لظهور تفاصيل مبكرة حول الهواتف القادمة. 

يحمل الجهاز المشار إليه رقم الطراز XT2617، ويشير الجزء “XT26” إلى طرح متوقع في 2026، تماشيًا مع نمط التسمية في الأجيال السابقة من السلسلة. 

كما يوحي الاسم الرمزي “ORLANDO” بأن التركيز سيستمر على السوق الشمالية الأميركية لهذا الطراز.

المواصفات المتوقعة استنادًا إلى طراز 2025

لا توجد معلومات رسمية بعد حول مواصفات الهاتف. ومع ذلك، يمكن الاسترشاد بمواصفات Moto G Stylus 2025 لفهم الاتجاه العام؛ إذ جاء الأخير بشاشة pOLED مقاس 6.7 بوصة، ومعالج Snapdragon 6 Gen 3، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير. 

كما دعم شحنًا سريعًا بقدرة 68 واط وشحنًا لاسلكيًا بقدرة 15 واط. ومن المرجح أن يقدم إصدار 2026 مواصفات مماثلة أو أفضل، مع الحفاظ على القلم المدمج الذي يعد السمة الأبرز في هذه السلسلة.

منافسة قوية في فئة الهواتف المتوسطة

لا تتحرك موتورولا وحدها في سوق الهواتف الاقتصادية؛ فهاتفات سامسونج من سلسلة Galaxy A تُعد منافسًا رئيسيًا رغم عدم اعتمادها قلمًا مدمجًا. 

وغالبًا ما تقدم طرازات مثل Galaxy A36 وA56 شاشات أفضل وخيارات كاميرا أكثر تنوعًا مقارنةً بـ Moto G Stylus، إلى جانب سياسة تحديثات برمجية تمتد لفترة أطول عادةً، وهو عامل مهم للمستخدمين الذين يخططون للاحتفاظ بهواتفهم لسنوات.

فرصة لعشاق القلم… بشروط نجاح واضحة

يبدو Moto G Stylus 2026 خيارًا لافتًا لمن يريد هاتفًا مزودًا بقلم دون دفع سعر مرتفع، ما يعكس استمرار التزام موتورولا بهذا النوع من الأجهزة. 

ومع ذلك، يبقى سوق الهواتف الذكية شديد التنافسية، ولتحقيق النجاح لن يكفي وجود القلم وحده؛ إذ يتعين على موتورولا ضمان تقديم تجربة متكاملة تشمل كاميرا جيدة وسياسة تحديثات برمجية معقولة، بحيث يكون الهاتف خيارًا قويًا على جميع المستويات وليس مجرد هاتف بقلم مدمج.

موتورولا سامسونج تحديثات برمجية

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

