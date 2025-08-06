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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موتورولا تطلق مجموعة «The Brilliant Collection» بالتعاون مع Swarovski: تكنولوجيا تلتقي بالفخامة

موتورولا
موتورولا
احمد الشريف

في خطوة جديدة تمزج بين الأناقة والتقنية، أعلنت موتورولا عن إطلاق مجموعة حصرية بالتعاون مع علامة سواروفسكي الشهيرة للكريستال، تحت اسم The Brilliant Collection، والتي تضم هاتفًا قابلًا للطي من طراز Razr وسماعات Moto Buds Loop، بلون "Ice Melt" الجديد المستوحى من درجات Pantone، والمزين بكريستالات سواروفسكي اللامعة.

شراكة بين التكنولوجيا والمجوهرات

بدأ التعاون بين الشركتين في وقت سابق من هذا العام بإصدار محدود من سماعات Moto Buds Loop بتقنية صوتية من Bose وتفاصيل مزينة بالكريستال.

واليوم، تأخذ موتورولا هذا التعاون إلى مستوى جديد مع أول مجموعة رسمية تحت علامة Motorola Collections، والتي تهدف لتقديم أجهزة ذات تصميم موحد، تحمل طابعًا فنيًا فاخرًا ومواصفات تقنية مبتكرة.

هاتف Motorola Razr بتصميم راقٍ وكريستالات فاخرة

يتميز هاتف Motorola Razr من المجموعة الجديدة بلمسة جلدية فاخرة بنمط ثلاثي الأبعاد Quilted، باللون الجليدي "Ice Melt". 

ويحتوي الهاتف على 35 قطعة من كريستال سواروفسكي تم وضعها يدويًا، من بينها كريستالة كبيرة بـ26 واجهة متلألئة مثبتة على المفصل.

كما تم تزيين أزرار الصوت بتصميم مستوحى من الكريستال لإضفاء لمسة إضافية من الرقي.

وتأتي النسخة مع حقيبة Crossbody فاخرة تكمل جمال التصميم وتمنح المستخدم تجربة أناقة متكاملة.

سماعات Moto Buds Loop: أناقة الصوت والراحة

أما سماعات Moto Buds Loop، فقد طُرحت سابقًا بلون "French Oak"، ولكنها الآن تتوفر بلون "Ice Melt" ضمن المجموعة اللامعة. وتتميز بتصميم مفتوح للأذن يتيح للمستخدم البقاء على اتصال مع محيطه أثناء الاستماع، مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي ولساعات طويلة.

تمتاز السماعات بخفة الوزن وثباتها على الأذن الخارجية، مع تصميم مزدوج كمجوهرات راقية من سواروفسكي، لتجمع بين الأناقة والوظيفة في قطعة واحدة.

توفر محدود وسعر فاخر

ستتوفر The Brilliant Collection بكميات محدودة في الولايات المتحدة ابتداءً من 7 أغسطس عبر Amazon، Best Buy، والموقع الرسمي لموتورولا بسعر يبدأ من 999.99 دولارًا أمريكيًا. كما ستُطرح المجموعة في متاجر Cricket Wireless في 15 أغسطس.

وتخطط موتورولا لمواصلة تقديم مجموعات مشابهة في المستقبل، تمزج بين التقنية، التصميم الراقي، والتعاونات الإبداعية، بهدف جذب جمهور جديد يبحث عن التفرد في سوق الهواتف الذكية الذي بات يعاني من بعض الركود.

ليست هذه المجموعة مجرد أجهزة تقنية، بل قطع فنية يمكن ارتداؤها، وتعيد تعريف العلاقة بين التكنولوجيا والموضة، وتُظهر كيف يمكن للابتكار أن يلامس الفخامة والجمال في آنٍ واحد.

موتورولا طراز Razr Moto Buds Loop

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