Moto G06.. هاتف اقتصادي من موتورولا يغزو الأسواق| إليك أهم مواصفاته

قد يكون هاتف موتورولا الاقتصادي القادم قريبًا، فقد كشف تسريب من مجلة XpertPick التقنية عن هاتف Moto G06 القادم قبل إطلاقه رسميًا، وذلك بفضل إعلان نُشر على أحد المواقع الإلكترونية.

سيتوفر هاتف Moto G06 بنسختين: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت مع سعة تخزين 64 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

يعد سعر الطراز الأساسي 122.90 يورو، بينما سيُباع الطراز ذو السعة الأكبر بسعر 169.90 يورو.

تصميم هاتف Moto G06

يأتي Moto G06 بألوان معتمدة وأما بالنسبة لخيارات الألوان، فتتعاون موتورولا مجددًا مع بانتون لتقديم خيارات تصميمية مميزة. ووفقا للتسريبات سيتوفر الهاتف بألوان وردي دافئ، وأخضر

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة IPS LCD عالية الدقة +HD بقياس 6.67 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز، ومعالج Helio G81 Extreme، وبطارية بسعة 5200 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقدرة 18 واط.

مواصفات هاتف موتورولا جي



من المتوقع أن يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وعناصر أساسية مثل قارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب، وفتحة بطاقة microSD، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

أما عن أبرز عيوب الهاتف فهو لا يدعم إمكانية تصوير الفيديو بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل.

أما عن عمر البطارية، فهو يعد متوسطا مقارنة بالمنافسين وكان يمكن أن يكون أفضل.

فيما يتعلق بأداء المعالج في الهاتف فهو ضعيف نسبياً مقارنة بالمنافسين للهاتف، ويتوفر في الهواتف الأقل منه في السعر مثل الـ Oppo A3S والـ Honor 7C.

