الراسخ مذيعا لبرنامج مدرج المحترفين علي راديو أون سيورت

تنطلق غداً السبت أولي حلقات برنامج ( مدرج المحترفين ) والذي سوف يذاع صباح السبت من كل أسبوع علي إذاعة اون سبورت أف إم وذلك لتغطية أخبار دوري المحترفين لكرة القدم وسوف يقوم بتقديم البرنامج الإعلامي ( مصطفي الراسخ ) ويتولي إعداد البرنامج الصحفي بدوي سعد رئيسا للتحرير والصحفي رضا السنباطي .

ويعد البرنامج هو أحد أولويات الشركة المتحدة للرياضة والتي وضعت إهتماماً كبيراً لتوجية الدعم الإعلامي لأندية دوري القسم الثاني أ ، ب

وقد عمل الراسخ في قنوات النهار رياضة و dmc sports وصدي البلد وحاليا راديو أون سبورت

وسوف ينطلق دوري المحترفين الجمعة المقبل ٨/٢٢ الجاري ويضم ١٨ نادياً يتنافس منها ثلاثة أندية علي الصعود للدوري الممتاز