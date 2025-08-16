قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الراسخ مذيعا لبرنامج مدرج المحترفين علي راديو أون سيورت

الإعلامي مصطفى الراسخ
الإعلامي مصطفى الراسخ
إسلام مقلد

تنطلق غداً السبت أولي حلقات برنامج ( مدرج المحترفين ) والذي سوف يذاع صباح السبت من كل أسبوع علي إذاعة اون سبورت أف إم وذلك لتغطية أخبار دوري المحترفين لكرة القدم وسوف يقوم بتقديم البرنامج الإعلامي ( مصطفي الراسخ ) ويتولي إعداد البرنامج الصحفي بدوي سعد رئيسا للتحرير والصحفي رضا السنباطي .

ويعد البرنامج هو أحد أولويات الشركة المتحدة للرياضة والتي وضعت إهتماماً كبيراً لتوجية الدعم الإعلامي لأندية دوري القسم الثاني أ ، ب

وقد عمل الراسخ في قنوات النهار رياضة و dmc sports وصدي البلد وحاليا راديو أون سبورت

وسوف ينطلق دوري المحترفين الجمعة المقبل ٨/٢٢ الجاري ويضم ١٨ نادياً يتنافس منها ثلاثة أندية علي الصعود للدوري الممتاز

