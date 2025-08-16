" افرح معانا"مبادرة للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمياط

احتضن المسرح الرومانى بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط ، فاعلية ترفيهية للأطفال جاءت تحت عنوان " افرح معانا " ، وتم تنظيمها أمس الخميس بالتعاون بين وحدتى تكافؤ الفرص وايادى مصر برئاسة مروة نبيل ووحدة حقوق الإنسان برئاسة عز الدين نور و مكتبة مصر العامة برئاسة أكرم فياض و الجمعية المصرية لحماية الأطفال بقيادة الدكتور عمرو الغواب .

حيث تضمنت الفاعلية المجانية التى حضرها لفيف من ممثلى المجتمع المدني والأطفال، فقرات فنية متنوعة ومسابقات ، وتم على هامشها تنفيذ معرض مصغر لأيادى مصر بما يتناسب مع الفئة المستهدفة وهى الأطفال وبأسعار رمزية .

حيث لاقت الفاعلية استحسان كبير من الأطفال والكبار