قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور مي سليم وميس حمدان .. فريق واما يتألقون بحفل رأس الحكمة| صور
أمين الفتوى: التبليغ عن الجرائم حماية للمجتمع وليس "فضيحة"
الأفخم من مرسيدس.. ماذا تقدم مايباخ S680 إميرالد آيل؟
محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا أمام مودرن سبورت وهدفنا إسعاد جماهير الأهلي
الأحمر دفاعيا مستباح.. تعليق مثير لـ الغندور بعد فوز الأهلي على فاركو
احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر
محافظ أسوان: السيطرة على حريق محطةكهرباء بإدفو وعودة التيار .. شاهد
إصابة 7 أشخاص بتسمم غذائي بإحدى قرى ملوي بالمنيا
النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 16 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب
فاركو أحد أضعف فرق الدوري .. إعلامي يعلق على مباراة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضحى عاصي: صنع الله إبراهيم قدم الروائي المشتبك مع قضايا الوطن والحريات

ابراهيم صنع الله
ابراهيم صنع الله
عبد الخالق صلاح

قالت الروائية ضحى عاصي، إن رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم يعد خسارة فادحة للمشهد الثقافي العربي والمصري، مشيرة إلى أنه لم يكن مجرد روائي، بل نموذج للمثقف المشتبك مع قضايا الوطن والحريات، وصاحب مسار سياسي ووطني متزن وواعٍ. 

وأضافت أن تجربته الإنسانية والسياسية، منذ انخراطه في صفوف اليسار واعتقاله في سجن الواحات عام 1959، شكلت وعيه ومواقفه الواضحة ضد السلطة والتسلط، ودفاعه المستمر عن حرية التعبير.

وأوضحت عاصي، خلال مداخله هاتفيه في برنامج "العاشرة"، من تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ ، على شاشة "اكسترا نيوز"، أن تميز صنع الله إبراهيم يكمن في اهتمامه بالإنسان وقضاياه، سواء داخل مصر أو خارجها، لافتة إلى أنه كتب عن بيروت في زمن الحرب، وقدم رواية "الجليد" التي تناول فيها القمع في الاتحاد السوفيتي، رغم انتمائه اليساري آنذاك، ما يعكس استقلالية فكره وشجاعته في النقد حتى لمواقفه الفكرية.

وأكدت أن الاهتمام الذي أبدته الدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة حالته الصحية منذ مرضه وحتى وفاته، يمثل رسالة مهمة لكل المبدعين، مفادها أن حرية الكلمة والموقف الوطني لا ينبغي أن تكون سببًا في التجاهل، بل إن الكلمة الحرة النزيهة تبقى وتحظى بالاحترام. 

وشددت على أن ما قامت به الدولة موقف مشرف، يثبت أن الاختلاف السياسي لا يلغي التقدير لقيمة المبدع وتأثيره الثقافي.

وختمت عاصي قائلة إن صنع الله إبراهيم كان كاتبًا ذا وعي ورؤية وموقف من الحياة، وهو ما جعله قادرًا على تعليم الأجيال معنى الدفاع عن النفس والتعبير الحر، مؤكدة أن هذا النوع من الكتابة والمبدعين لا يتكرر كثيرًا.

الروائية ضحى عاصي صنع الله إبراهيم رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق

السيطرة على حريق بمحول كهربائى بأسوان دون إصابات

حادث

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمنشأة القناطر

النقيب عمر توفيق

حكاية النقيب عمر توفيق وكيف أجهض محاولة هروب سائق سيارة فارهة من أعلى كوبري أكتوبر

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025. كن حالمًا وراعي التوازن

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. طاقة إيجابية تدفعك للابتكار

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025..النجاح مهم لكن لاتنسى الأحباء

برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. استمتع بالحرية

برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

فيديو

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد