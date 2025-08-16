قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 |تأمينات مشددة للأسئلة وزائرة صحية بكل لجنة
كيف أعرف أن بيتي فيه حسد أو سحر؟.. هذا الخطأ سبب مشاكلك
نشرة المرأة والمنوعات| الشاي الأخضر سر حماية الدماغ .. المروحة تزيد خطر النوبة القلبية ..حظك اليوم السبت
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-8-2025
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟
5 مشاهد لافتة من قمة ألاسكا.. قاذفة شبحية تحلق فوق الزعيمين وسجادة حمراء تُزين خطواتهما الأبرز
موعد ومكان جنازة وعزاء والدة الفنان صبحي خليل
قمة ألاسكا: مفاوضات بوتين وترامب جرت في أجواء إيجابية.. فشل الإتفاق حول أوكرانيا ..الرئيس الأمريكي: تحديات كثيرة يجب تجاوزها.. الرئيس الروسي: الاجتماع القادم بموسكو
ما أفضل صيغة للصلاة على النبي؟.. الإفتاء تحدد الأكثر ثوابا
الفرعون المصري يتحدى التاريخ.. محمد صلاح يهدد عرش روني بالدوري الإنجليزي
أخبار السيارات| أحدث 5 سيارات SUV انطلقت في مصر.. سعر إم جي 5 كسر زيرو بعد نزول أسعار المستعمل
منتخب ناشئي الطائرة في مهمة رسمية بالأردن للمشاركة بالبطولة العربية

محمد سمير

أنهى منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عامًا استعداداته الكاملة لانطلاق مشواره في البطولة العربية السابعة عشرة، المقرر إقامتها بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 14 إلى 26 أغسطس الجاري.

ونجح الجهاز الفني، بقيادة إسلام محمد، في تجهيز وتأهيل عناصر المنتخب قبل السفر للمشاركة في البطولة.

وعقد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، اجتماعًا موسعًا مع الجهاز الفني بحضور جميع اللاعبين، طالبهم خلاله ببذل أقصى جهد وتقديم أداء مشرف يليق باسم ومكانة مصر عربيًا وقاريًا.

كما حرص مجلس إدارة الاتحاد على توفير جميع سبل الدعم للمنتخب قبل السفر إلى الأردن وخوض المنافسات.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلا من :

المدير الفني: إسلام محمد

المدرب العام: علاء الدين مفتاح

محلل الأداء: مصطفى محمد

أخصائي العلاج الطبيعي: علي عادل

الحكم الدولي المرافق: عاطف رزق


بينما تضم قائمة اللاعبين:
محمد السيد – سيف حسن – خالد محمود – عمر مصطفى – عمر وائل – حمزة ياسين – الحبيب إبراهيم – ياسين عبد اللطيف – عمر مجدي – عمر أحمد – أحمد خليفة – زياد فهمي.

ويأمل أشبال الفراعنة في تقديم عروض قوية واعتلاء منصة التتويج، استمرارًا لسلسلة النجاحات التي حققتها منتخبات الكرة الطائرة المصرية في المحافل القارية والعربية.

