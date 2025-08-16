قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 16-8-2025 في ملاعب العالم

محمد سمير

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم السبت 16 أغسطس 2025 مجموعة من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات، حيث يلتقي كبار الأندية وجماهيرها بانتظار متابعة مباشرة للمواجهات، ولعل أبرز هذه المواجهات مباراة مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، والزمالك والمقاولون في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبي × وادي دجلة – الساعة 18:00

غزل المحلة × سموحة – الساعة 21:00

الزمالك × المقاولون العرب – الساعة 21:00

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا × نيوكاسل يونايتد – الساعة 17:00 –beIN Sports 1
برايتون × فولهام – الساعة 17:00

سندرلاند × وست هام – الساعة 17:00

توتنهام هوتسبير × بيرنلي – الساعة 19:30

وولفرهامبتون × مانشستر سيتي – الساعة 19:30 beIN Sports 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مايوركا × برشلونة – الساعة 20:30

ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي – الساعة 22:30

فالنسيا × ريال سوسييداد – الساعة 22:30

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس × ليون – الساعة 18:00

موناكو × لو هافر – الساعة 20:00

نيس × تولوز – الساعة 22:05

مواعيد مباريات السوبر الألماني 

شتوتجارت × بايرن ميونخ – الساعة 21:30

 

