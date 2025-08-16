مجـ.زرة إسرائيلية ..إستشهاد 5 أفراد من عائلة واحدة في مخيم البريج



صرحت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي إقتحمت مخيم العين غرب نابلس حيث داهمت أحد المنازل.

فيما أستشهد 5 أشخاص وأصيبت طفلة هي الناجية الوحيدة من عائلتها، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلهم في مخيم البريج وسط القطاع.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على خيام النازحين الفلسطينيين في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وتسبب القصف الإسرائيلي في استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلن جيش الاحتلال أن جنودًا من الفرقة 99 بدأوا عملياتهم في منطقة الزيتون، الواقعة على مشارف مدينة غزة، لأول مرة منذ الإعلان عن العمليات الجديدة لاحتلال المدينة.

وأضاف جيش الاحتلال أن الجنود يعملون على تحديد مواقع المتفجرات، والقضاء على "المقاومة"، وتفكيك البنية التحتية لهم " فوق الأرض وتحتها، بحسب ما أوردته صحيفة جيرزاليم بوست الإسرائيلية.



وأوضح بيان جيش الاحتلال أنه في إطار أنشطتهم، قصفت القوات الإسرائيلية مبنى مفخخًا لتخزين الأسلحة وفككته.

ولفت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يعمل أيضًا في المنطقة بالتنسيق مع القوات الميدانية، ويضرب أهدافًا عسكرية و"إرهابيين".