محافظات

نشاط الرياح ساهم في تلطيف الجو.. إنكسار الموجة الحارة في جنوب سيناء

صورة أرشيفية لاحد شواطئ جنوب سيناء
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم السبت،  تراجعا طفيفا في درجات الحرارة نتيجة لنشاط الرياح التي ساهمت في تلطيف درجة الحرارة خاصة في المناطق الساحلية.
وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس شديد الحرارة رطب نهارًا مائل للحرارة رطب  ليلًا وفي الصباح الباكر،مع  انخفاض نسبة الرطوبة إلى 38 بعدما كانت 65 خلال الأيام السابقة، ونشاط الرياح بسرعة تتجاوز الـ 31 كيلو متر ساهم بدرجة كبيرة في تلطيف درجة الحرارة.
وأوضح المركز أن حالة البحر مضطربة نتيجة لسرعة الرياح التي تتراوح بين 40 إلى 60 كيلو في الساعة، وارتفاع الأمواج التي تتراوح بين 2 حتى  3.5 مترًا، مؤكدًا أن حركة الملاحة في الموانئ البحرية مستقرة حتى الآن، ولم يتم تلقي أي إخطارات تفيد توقفها.
وأشار إلى أن جميع الطرق الدولية والرئيسية بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي، وجرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية والرادارات على طول الرئيسية والدولية، وتحذير مرتادي الطرق باتخاذ الحيطة خلال القيادة، والحد من السرعة نظرًا لنشاط الرياح، وجرى التنسيق مع رؤساء المدن لمراجعة معدات الحملة، والتأكد من جاهزيتها للتحرك الفوري في حالة تساقط أمطار.
وتباينت درجات الحرارة ليوم بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 35 والصغرى 28، وفي مدينة رأس سدر العظمى 36 والصغرى 26، وفي مدينة طابا العظمى 35 والصغرى 27، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 33 والصغرى 16، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة وبلغت العظمى بها 41 والصغرى 32 درجة.

جنوب سيناء نشاط الرياح الطقس تلطيف

