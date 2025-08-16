أحمد حسن يسأل عن التوقعات لـ مباراة الزمالك والمقاولون العرب

شارك الإعلامي أحمد حسن مواجهات الزمالك امام المقاولون العرب.

وكتب سؤالاً مثير بشأن التوقعات لمباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر فيس بوك:"مواجهات الزمالك امام المقاولون العرب

ما توقعاتكم لنتيجة مباراة اليوم ؟".

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2025-2026.

ويدخل الزمالك المباراة بهدف تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، سعيًا للحاق بصدارة جدول الترتيب ومعادلة المصري البورسعيدي المتصدر بست نقاط.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء الظهور الأول للثنائي الجديد، الفلسطيني عدي الدباغ والبرازيلي خوان ألفينا، بعد جاهزيتهما للمشاركة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.