صحة الإسكندرية تناقش تطوير الخدمات وترشيد استخدام الأدوية

عقدت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، اجتماعين موسّعين للجنة المضادات الحيوية ولجنة الدواء والعلاجيات المركزية، بحضور الدكتور أحمد بحلاق، والدكتورة حنان أنور، وكلاء المديرية، وعدد من قيادات الإدارات المعنية بالصيدلة، الطب العلاجي، مكافحة العدوى، التموين الدوائي، التمريض، والمعامل الطبية، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على تطوير الخدمات الطبية وترشيد استخدام الأدوية والمضادات الحيوية.

استعرض اجتماع لجنة المضادات الحيوية الوضع الحالي لتفعيل اللجان بالمستشفيات، حيث أوضحت الدكتورة علياء الغيطاني مدير إدارة تفتيش الصيدلة الإكلينيكية أهمية انتظام انعقاد اللجان ومتابعة مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لترشيد استهلاك مضادات الميكروبات، بما يشمل الالتزام بالوصف الطبي بناءً على نتائج المزارع، وتطبيق بروتوكولات الوقاية الجراحية، وتوثيق دواعي الالتزام بالتذاكر الطبية.

و ناقشت الدكتورة نهال عدلي مدير إدارة المعامل الطبية، والدكتورة لمياء عادل، مدير إدارة التموين الدوائي، أبرز التحديات، في توافر ديسكات المضادات الحيوية اللازمة لاختبار حساسية البكتيريا، وتوافر بعض مزارع الدم والمضادات الحيوية الهامة، لتسهيل تنفيذ بروتوكول التحويل من الحقن إلى الأقراص.

وفي اجتماع لجنة الدواء والعلاجيات المركزية، عرضت الدكتورة أمنية عبد الحميد، مدير الإدارة العامة للصيدلة ومقرر اللجنة، الموقف الحالي لخدمات الصيدلة الإكلينيكية ومراكز المعلومات الدوائية، المطبقة في 15 مستشفى و8 مراكز معلومات دوائية مركزية و9 مراكز فرعية، وما تم من تدريب 1485 صيدليًا ومنسق رعاية.

واستعرضت إنجازات النصف الأول من 2025، والتي شملت إعداد وتوزيع 1120 مادة توعوية، وتنفيذ 1442 محاضرة تثقيف دوائي للفريق الطبي، و1818 محاضرة توعوية للمرضى، واعتماد 101 بروتوكول دوائي، وإصدار 412 نشرة طبية، واستقبال 2928 طلب معلومات دوائية.

وناقش الاجتماع مشروعات التغذية العلاجية بعدد من المستشفيات، والتي أسفرت عن 1676 توصية غذائية و21 محاضرة للمرضى خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى التحديات المتمثلة في ضرورة العمل على ترشيد استهلاك بعض الأدوية و تفعيل نظام الصيدلية المصغرة علي منظومه هيئة الشراء الموحد (UPA) لضمان ترشيد الصرف.

وانتهت الاجتماعات بعدد من التوصيات أبرزها:

• التشديد على توثيق الدواعي الطبية بالتذاكر الطبية وصرف المضادات الحيوية المقيدة بنموذج التقييد.

• العمل على توفير بعض انواع المضادات الحيوية ومستلزمات مزارع المضادات الحيوية.

• دعم الصيدليات الفرعية بأجهزة كمبيوتر وطابعات وخدمة إنترنت لتفعيل نظام الصيدليه المصغره علي (UPA).

• تفريغ الصيادلة الحاصلين على دراسات عليا في التغذية العلاجية لوحدات التغذية العلاجية وتكليف أطباء متخصصين للإشراف.

• تعديل قائمة أدوية الطوارئ في قائمة ادويه الرعاية الاساسية و الأوليه.

وأكد الدكتور <<محمد بدران>> أن الاجتماعات الدورية للجان تأتي في إطار خطتها لتعزيز كفاءة الخدمات الطبية، وضمان توافر الأدوية والمضادات الحيوية، ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.