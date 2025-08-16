قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراءات عاجلة من التعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد.. تفاصيل
ماكرون: علينا أن نتذكر ميل روسيا إلى عدم الوفاء بالتزاماتها
فحص 8 ملايين و336 ألف طفل حديثي الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الأداء المالي للدولة.. والحكومة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي
رسميا.. إطلاق تطبيق البورصة المصرية EGX لتعزيز الشفافية في سوق المال غدا
حسام عاشور : رفضت الزمالك علشان ما أزعلش جمهور الأهلي
المالية: تحديث المنظومة الضريبية وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات
المالية تحسم 1.051 مليون نزاعا و إقرارا ضريبيا بـ77.9 مليار جنيه
4 مليارات جنيه لسد عجز المعلمين و6.25 للتغذية المدرسية| الدولة تتحرك لتحسين المنظومة التعليمية
علاج 80 ألف حالة حرجة.. كجوك: الدولة تحملت 2.3 مليار جنيه اشتراكات التأمين الصحي عن غير القادرين
ما هي Bluesky؟.. كل ما يجب معرفته عن المنافس الجديد لـ إكس
وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الإسكندرية تناقش تطوير الخدمات وترشيد استخدام الأدوية

اجتماعين بصحة الإسكندرية
اجتماعين بصحة الإسكندرية
أحمد بسيوني

عقدت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، اجتماعين موسّعين للجنة المضادات الحيوية ولجنة الدواء والعلاجيات المركزية، بحضور الدكتور أحمد بحلاق، والدكتورة حنان أنور، وكلاء المديرية، وعدد من قيادات الإدارات المعنية بالصيدلة، الطب العلاجي، مكافحة العدوى، التموين الدوائي، التمريض، والمعامل الطبية، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على تطوير الخدمات الطبية وترشيد استخدام الأدوية والمضادات الحيوية.

استعرض اجتماع لجنة المضادات الحيوية الوضع الحالي لتفعيل اللجان بالمستشفيات، حيث أوضحت الدكتورة علياء الغيطاني مدير إدارة تفتيش الصيدلة الإكلينيكية أهمية انتظام انعقاد اللجان ومتابعة مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لترشيد استهلاك مضادات الميكروبات، بما يشمل الالتزام بالوصف الطبي بناءً على نتائج المزارع، وتطبيق بروتوكولات الوقاية الجراحية، وتوثيق دواعي الالتزام بالتذاكر الطبية.

و ناقشت الدكتورة نهال عدلي مدير إدارة المعامل الطبية، والدكتورة لمياء عادل، مدير إدارة التموين الدوائي، أبرز التحديات، في توافر ديسكات المضادات الحيوية اللازمة لاختبار حساسية البكتيريا، وتوافر بعض مزارع الدم والمضادات الحيوية الهامة، لتسهيل تنفيذ بروتوكول التحويل من الحقن إلى الأقراص.

وفي اجتماع لجنة الدواء والعلاجيات المركزية، عرضت الدكتورة أمنية عبد الحميد، مدير الإدارة العامة للصيدلة ومقرر اللجنة، الموقف الحالي لخدمات الصيدلة الإكلينيكية ومراكز المعلومات الدوائية، المطبقة في 15 مستشفى و8 مراكز معلومات دوائية مركزية و9 مراكز فرعية، وما تم من تدريب 1485 صيدليًا ومنسق رعاية. 

واستعرضت إنجازات النصف الأول من 2025، والتي شملت إعداد وتوزيع 1120 مادة توعوية، وتنفيذ 1442 محاضرة تثقيف دوائي للفريق الطبي، و1818 محاضرة توعوية للمرضى، واعتماد 101 بروتوكول دوائي، وإصدار 412 نشرة طبية، واستقبال 2928 طلب معلومات دوائية.

وناقش الاجتماع مشروعات التغذية العلاجية بعدد من المستشفيات، والتي أسفرت عن 1676 توصية غذائية و21 محاضرة للمرضى خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى التحديات المتمثلة في ضرورة العمل على ترشيد استهلاك بعض الأدوية و تفعيل نظام الصيدلية المصغرة علي منظومه هيئة الشراء الموحد (UPA) لضمان ترشيد الصرف.

وانتهت الاجتماعات بعدد من التوصيات أبرزها:

• التشديد على توثيق الدواعي الطبية بالتذاكر الطبية وصرف المضادات الحيوية المقيدة بنموذج التقييد.

• العمل على توفير بعض انواع المضادات الحيوية ومستلزمات مزارع المضادات الحيوية.

• دعم الصيدليات الفرعية بأجهزة كمبيوتر وطابعات وخدمة إنترنت لتفعيل نظام الصيدليه المصغره علي (UPA).

• تفريغ الصيادلة الحاصلين على دراسات عليا في التغذية العلاجية لوحدات التغذية العلاجية وتكليف أطباء متخصصين للإشراف.

• تعديل قائمة أدوية الطوارئ في قائمة ادويه الرعاية الاساسية و الأوليه.

وأكد الدكتور <<محمد بدران>> أن الاجتماعات الدورية للجان تأتي في إطار خطتها لتعزيز كفاءة الخدمات الطبية، وضمان توافر الأدوية والمضادات الحيوية، ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

الاسكندرية صحة الاسكندرية تطوير الخدمات استخدام الأدوية المضادات الحيوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

رئيس مدينة رأس غارب يتابع تطوير الأرصفة وتجهيز مداخل ومخارج منطقة دمشق

جانب من الجولة

رئيس جامعة بنها يضع حجر الأساس للمعسكر الدائم لطلاب الجامعة بمطروح

تحصين

بمشاركة 120 لجنة.. انطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية في كفر الشيخ

بالصور

ملابس البحر .. مي عمر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

شهد رمزى

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد