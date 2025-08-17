استئناف المتهمين بتجارة المخدرات وغسل الأموال على حكم سجنهم بالمؤبد اليوم

تستكمل محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الأحد، استئناف تشكيل عصابى متهم بالاتجار فى المواد المخدرة على حكم معاقبتهم بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين والسجن 6 سنوات للآخرين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، من القبض على تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش والهيروين، وغسل أموالهم فى شراء عقارات وسيارات وتكوينهم ثروة كبيرة من تجارة المخدرات، حيث تم القبض على المتهمين فى منطقة عابدين، واحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم وتقدم المتهمون بالاستئناف عليه.