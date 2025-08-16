قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فرض غرامة مالية على النادي الأهلي بسبب حق رعاية إمام عاشور.

وكان إمام عاشور قد انتقل إلى النادي الأهلي في صيف 2023، قادمًا من ميتييلاند الدنماركي، في صفقة بلغت قيمتها 2.7 مليون يورو.

وتعود حق الرعاية إلى كل من حرس الحدود وغزل المحلة والزمالك، حسب المادة 17.7 من لوائح مركز التسوية.

قرار صادم من الفيفا ضد الأهلي بسبب إمام عاشور

وأكدت لجنة الانضباط بالفيفا أن العقوبات ضد النادي الأهلي، جاءت بوجود غرامة نسبتها 2.5% من قيمة مكافآت التدريب “أي حوالي ما يزيد عن الألفين دولار بقليل تحديدا 2.092.52 دولار”، على أن يجري دفعها عبر منصة Clearing House، مشيرًا إلى أنه جرى توجيه توبيخ رسمي للقلعة الحمراء جراء هذه القضية.

واختتمت أن هذه العقوبات تتناسب مع القضية، وتهدف لردع تكرار مثل هذه الإخفاقات في المستقبل، كما رأت هذه العقوبات ستُحدث الأثر الردعي اللازم، وتُعد تذكيرا للمارد الأحمر بوجوب اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان الالتزام الصارم بلوائح الفيفا.