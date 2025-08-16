إمام عاشور يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي الاثنين المقبل

يشارك إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية يوم ‏الاثنين المقبل، بعد اكتمال شفائه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة التي تعرض لها خلال ‏مشاركته في مباراة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية، وخضوعه لعملية جراحية في أحد ‏مستشفيات مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية التي استضافت البطولة.‏

ووفقًا للرؤية الطبية، يشارك عاشور في التدريبات بدون التحامات قوية، على أن يتم تقييم ‏موقفه وتحديد موعد مشاركته في المباريات الرسمية بقرار من الجهاز الفني للفريق.‏

وحصل الأهلي على راحة يومين بعد انتهاء مباراة فاركو التي أقيمت أمس على استاد القاهرة، ‏على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل؛ استعدادًا لمباراة غزل المحلة في الجولة ‏الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.‏