يشارك إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل، بعد اكتمال شفائه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية، وخضوعه لعملية جراحية في أحد مستشفيات مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية التي استضافت البطولة.
ووفقًا للرؤية الطبية، يشارك عاشور في التدريبات بدون التحامات قوية، على أن يتم تقييم موقفه وتحديد موعد مشاركته في المباريات الرسمية بقرار من الجهاز الفني للفريق.
وحصل الأهلي على راحة يومين بعد انتهاء مباراة فاركو التي أقيمت أمس على استاد القاهرة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل؛ استعدادًا لمباراة غزل المحلة في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.
إمام عاشور يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي الاثنين المقبل
