قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هي Bluesky؟.. كل ما يجب معرفته عن المنافس الجديد لـ إكس
وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة
المستشار الألماني يرحب بجهود ترامب وقلق أوروربي من ضغط على زيلينسكي
حضور غير مسبوق.. محمد فؤاد يشعل مسرح سوكسيه بالساحل الشمالي
قفزة غير مسبوقة| المالية: 35% نموا في الإيرادات الضريبية
ضربة الشمس.. قاتل صامت في موسم الحر| ما القصة؟
لحظة سقوط طائرة إسرائيلية في قلب قطاع غزة .. فيديو
المالية: 629 مليار جنيه فائض أولي في الموازنة بزيادة 80% عن العام الماضي
فيضانات تجتاح باكستان وكشمير ونيبال .. أكثر من 400 قتيل ومئات المفقودين .. أمطار موسمية غير مسبوقة تهدد بمزيد من الدمار
استشهاد 11 فلسطينيا بينهم 5 من منتظري المساعدات شمال قطاع غزة
مصر والجزائر يؤكدان رفضهما لقرار إسرائيل بتوسيع العدوان على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي الاثنين المقبل

إمام عاشور
إمام عاشور
عبدالحكيم أبو علم

يشارك إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية يوم ‏الاثنين المقبل، بعد اكتمال شفائه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة التي تعرض لها خلال ‏مشاركته في مباراة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية، وخضوعه لعملية جراحية في أحد ‏مستشفيات مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية التي استضافت البطولة.‏ 
ووفقًا للرؤية الطبية، يشارك عاشور في التدريبات بدون التحامات قوية، على أن يتم تقييم ‏موقفه وتحديد موعد مشاركته في المباريات الرسمية بقرار من الجهاز الفني للفريق.‏ 
وحصل الأهلي على راحة يومين بعد انتهاء مباراة فاركو التي أقيمت أمس على استاد القاهرة، ‏على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل؛ استعدادًا لمباراة غزل المحلة في الجولة ‏الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.‏

النادي الأهلي إمام عاشور الاهلي بطولة الدوري مباراة الاهلي وفاركو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة 10 أشخاص باشتباه تسمم غذائي في الشرقية

الواقعة

القبض على بائع هدد زوجة شقيقة بسلاح أبيض في القليوبية

المتهم

القبض على نصاب استولى على أموال راغبى السفر للعمل بالخارج

بالصور

ملابس البحر .. مي عمر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

شهد رمزى

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد