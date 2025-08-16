قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنمية الفكر النقدي.. تعرف على موضوع خطبة الجمعة القادمة بمساجد مصر
النقل تطلق البرنامج التدريبى المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الشاحنات | صور
مرموش على دكة البدلاء.. تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ولفرهامبتون بالدوري الانجليزي
لاشنة لاشين: أنا مشخصاتية وأفتخر وأعشق الفن
موعد مباراة برشلونة و ريال مايوركا فى الدوري الاسباني
بعد خسارة السوبر الأوروبي.. توتنهام يكتسح بيرنلي بثلاثية في البريميرليج
انفراجة في جيب المواطن| تراجع أسعار الزيت والسكر والدواجن.. والغرف التجارية تعلق
حريق بولاق أبو العلا .. النيران تلتهم مخزنا لفرز وتجميع الخردة وسط منطقة سكنية مكتظة (قصة كاملة)
خطة سلام روسية.. بوتين يقترح على ترامب صفقة حول دونيتسك
منع دخول الأكياس البلاستيكية إلى جنوب سيناء.. تعرف على السبب
القبض على مشجع ليفربول صاحب واقعة العنصرية
الهلال الأحمر المصري يوجّه فرق الطوارئ للسيطرة على حريق سوق الترجمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الإسكندرية تواصل متابعة امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

اجتماع بتعليم الإسكندرية
اجتماع بتعليم الإسكندرية
أحمد بسيوني

 عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم السبت، اجتماعا موسعا بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى عموم الإدارات التعليمية التسع ...

وشدد مدير المديرية على تكثيف المتابعة الميدانية في كافة اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة فى امتحانات الدور الثاني لضمان سير أيام الامتحانات في أفضل صورة وتوفير أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل لجان الامتحانات..

كما شدد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل لجان الامتحانات، وتكثيف الإجراءات التأمينية والاحترازية لضمان سير الامتحانات بسلاسة ودون أية معوقات، مع التأكيد على التعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية والفرعية.

وقد أصدر الدكتور عربي أبوزيد تعليماته بحصر أعداد المعلمين بالحصة لسد العجز قبل بداية العام الدراسي لاستقبال التلاميذ في المدارس بدون أي عجز في المدرسين أو التخصصات.

وطالب( أبو زيد) بالانتهاء من تصحيح الدور الثاني للشهادة الإعدادية وإعطاء كل طالب حقه من التصحيح والمراجعة وأشار لفتح الموقع الإلكتروني للمرحلة الثانية من تنسيق رياض الأطفال غدا الأحد لتسجيل الرغبات وفق الفراغات المتاحة...

ووجه مدير المديرية بضرورة الانتهاء من البت في التحويلات الخاصة بالطلبة وفقا للقواعد المنظمة لعملية التحويلات والانتهاء من صرف المستحقات المالية للعاملين وتجهيز المدارس لاستقبال عام دراسي جديد.

وقد وجه (أبو زيد) على تفعيل الأنشطة التربوية بالإدارات التعليمية التسع ؛ وذلك لتنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب وتنمية مهاراتهم وتعزيز روح الولاء والانتماء واكتشاف ورعاية الموهوبين .

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة.

الاسكندرية تعليم الاسكندرية الثانوية العامة امتحانات الثانوية عربي أبوزيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

عمرو يوسف

عمرو يوسف يكشف حقيقة غيابه عن الجزء الرابع من فيلم "ولاد رزق"

ويجز

ويجز يطرح ألبومه الجديد 29 أغسطس ومفاجأة في حفل العلمين

عائلة فريد شوقي

كانت أم وجدة حنينة..رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد هدى سلطان

بالصور

6 مكملات عشبية شائعة قد تسبب تسمم الكبد.. دراسة تحذر من مخاطرها الصحية

أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي
أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي
أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي

لماذا يرفض الأطفال الطعام الجديد؟ خبراء يكشفون أسباب الانتقائية الغذائية وحلول عملية للآباء

أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة

أخبار السيارات| سرقة سيارات شيفروليه من المصنع .. مرسيدس تحذر وريفيان تغرق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعرف على نتائج اليوم الثاني في المرحلة الأولى ببطولة الجمهورية للشراع

بطولة الجمهورية للشراع
بطولة الجمهورية للشراع
بطولة الجمهورية للشراع

فيديو

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

المزيد