فحوصات طبية تحسم موقفه.. «دونجا» مهدّد بالغياب بعد إصابته أمام المقاولون العرب
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جزيرة كيوشو اليابانية دون تسجيل أضرار كبيرة
إسرائيل أمام مأزق عسكري .. احتلال غزة بالقوات النظامية أم بحشد الاحتياط؟
تعادل مثير بين فالنسيا وريال سوسيداد في افتتاح الدوري الإسباني
قمة ألاسكا.. 10 مشاهد بارزة في لقاء ترامب وبوتين ..ملفات ساخنة على رأسها الأزمة الأوكرانية
زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور
فضيحة تهز تل أبيب .. اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهم استدراج قاصرين
قيمة التسامح في الإسلام .. علي جمعة يسلط الضوء عليها
محبط من التعادل أمام المقاولون | «فيريرا»: سيطرنا.. لكن الأرضية منعتنا من تقديم أفضل ما لدينا
كان يحاول إنقاذ ابنه .. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
إعلامي يكشف رسائل الخطيب للاعبي الأهلي
صحيفة أمريكية: ترامب وزيلينسكي يبحثان ضمانات أمنية وتسوية بتبادل أراضٍ مع روسيا
برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025: حافظ على توازنك

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان


يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

تشعر بتدفق واضح في الأفكار الإبداعية، مما يمنحك دفعة قوية في مجال عملك. على الصعيد الاجتماعي، ستحقق تواصلاً أفضل مع من حولك إذا استمعت بلطف واهتمام. حافظ على توازنك الداخلي لتتجاوز التحديات وتجعل يومك أكثر إنتاجية وهدوءًا.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

حلّ مبتكر تقترحه اليوم قد يلفت أنظار مديرك ويحظى بتقدير الزملاء. حاول أن تحافظ على تواصل فعال بمشاركة التحديثات المهمة وطرح الأسئلة عند الضرورة. التنظيم هو مفتاح النجاح—ضع أولوياتك ونفذها خطوة بخطوة.

برج الميزان اليوم عاطفيًا

تصرفاتك البسيطة، مثل رسالة لطيفة أو كلمة صادقة، سيكون لها أثر كبير في العلاقات. إذا كنت غير مرتبط، فقد تتحول محادثة عابرة إلى علاقة مميزة. أما المرتبطون، فسيجدون سعادة في الأحاديث الصادقة والمليئة بالمودة.

برج الميزان اليوم صحيًا

خصص وقتًا لممارسة المشي أو تمارين التمدد الخفيفة، فهي ترفع من طاقتك وتقلل من شعورك بالتوتر. تأكد من شرب كميات كافية من الماء خلال اليوم، وإذا شعرت بالإجهاد، جرّب التنفس العميق أو التأمل القصير لاستعادة التوازن.

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

تجنّب المغامرات المالية، ووجّه تركيزك نحو استثمارات أكثر أمانًا. تخصيص جزء صغير من دخلك للادخار قد يشكّل دعامة قوية لتحقيق أهدافك المستقبلية بثبات وأمان.

برج الميزان الميزان توقعات برج الميزان حظك اليوم

