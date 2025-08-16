صور أنس الشريف محمد قريقع تزين اليوم التضامني مع الصحافة الفلسطينية

تصدرت صور شهداء الصحافة الفلسطينية فعاليات اليوم التضامني مع الصحافة الفلسطينية، الذي تنظمه نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي اليوم السبت بالقاعة الرئيسية بالدور الرابع.

وبدأت الفعالية بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم عزف السلام الجمهوري لدولة فلسطين الشقيقة، وأبيات من الشعر للشاعر العراقي الراحل أحمد مطر ألقاها عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل.

وتحت عنوان: (لن تسكتوا صوت الحقيقة)، جاءت صور أنس الشريف وزميله محمد قريقع، المراسلين بشبكة الجزيرة الإخبارية، إضافة لبقية الصحفيين الفلسطينيين الذين اغتالهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة أيام عبر استهداف خيمتهم أمام مجمع الشفاء الطبي، في مقدمة معرض الصور الذي تحتضنه الفعالية.

من جانبه شهدت الفعالية غياب عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، كما كان الحضور من الضيوف باهتا، فلم يحضر سوى مجموعة من الصحفيين المصريين والفلسطينيين، لا تتجاوز 150 صحفيا.