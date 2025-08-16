قانونية: الرجل مُلزم بالتكفل بالزوجة والأبناء بعد الطلاق

قالت المحامية دينا عدلي حسين إن الزوج ملزم بالإنفاق على الزوجة والأولاد والمدارس، فضلا عن التكفل بالمأكل والمشرب والتعليم وغيرها.

الإنفاق بعد الانفصال

وأضافت «حسين»، خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الستات» تقديم الإعلامية مفيدة شيحة، أن هناك العديد من الشروط والطرق، ففي أثناء العلاقة الزوجية كان هناك إنفاق معين، وبعد الطلاق لا بد أن يتحمل الزوج نفس التكاليف والالتزامات، وحال عدم الدفع والالتزام؛ سيكون هناك حكم بالحبس.

تقديم ما يثبت للقاضي

ولفتت المحامية، إلى أن الزوج ملزم بالمسكن كما لو كانت العلاقة مستمرة، موضحة أن الجميع معرض أن يخسر أو لم يستمر في شيء معين، وحال التدهور؛ يكون الزوج ملزما بتقديم ما يثبت ذلك للقاضي.