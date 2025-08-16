رئيس حزب البيئة العالمي: شرق المتوسط مقبل على حرائق خطيرة بسبب التغير المناخي

قال الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي والخبير في قضايا تغير المناخ، ، إن منطقة شرق المتوسط ستشهد هذا العام أوضاعًا مناخية خطيرة للغاية، لافتًا إلى أن تداعيات الفيضانات والحرائق امتدت من إسبانيا مرورًا بفرنسا واليونان وصولًا إلى سوريا ومصر وشمال إفريقيا.

وأوضح في مداخلة من بيروت عبر القاهرة الإخبارية، أن عام 2025 مرشح ليكون من أكثر الأعوام صعوبة من ناحية الظواهر المناخية القاسية.

وأضاف كامل أن التقديرات البيئية تشير إلى احتمالية اندلاع حرائق واسعة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، محذرًا من أن السبب الرئيسي يعود إلى غياب المتساقطات لفترات طويلة، ما أدى إلى جفاف كبير في مساحات شاسعة وارتفاع في درجات الحرارة.

وأكد أن هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة خصبة لاندلاع الحرائق على نطاق واسع، وهو ما يتطلب خطط مواجهة عاجلة واستباقية من قبل دول المنطقة.

وأكد رئيس حزب البيئة العالمي أن الخطر الأكبر يتمثل في تزامن الجفاف مع الرياح الجافة التي تبدأ عادة في سبتمبر، الأمر الذي يزيد من احتمالية انتشار الحرائق بسرعة كبيرة ويجعل السيطرة عليها شبه مستحيلة، خاصة في المناطق الوعرة مثل بعض الغابات السورية التي تشهد حرائق خطيرة بالفعل في الوقت الحالي. وختم محذرًا من أن الاستعداد المبكر ووضع خطط وقائية هو السبيل الوحيد لتقليل الخسائر البشرية والبيئية المتوقعة.