جلسة تحفيزية لـ خالد فتحي مع منتخب ناشئي اليد قبل مواجهة آيسلندا بالمونديال ..صور
وزير السياحة عن فيديو المتحف المصري الكبير: مش حاجة حلوة أجيبله شوكولاتة
دوري Nile.. شوط أول سلبي بين سموحة وغزل المحلة ‏
شوط أول سلبي بين الزمالك والمقاولون العرب بالدوري
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 .. تفاصيل
والد أنغام: هتخرج من المستشفى بكره أو بعده والحالة في تحسن الحمد لله| خاص
موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس
مش أنا خالص| عمرو دياب يثير تفاعل جمهوره بتصريح مفاجئ بسبب خطفوني
اتجاه ميدان لبنان | أجنبية مخمورة تتسبب في حالة رعب أعلى المحور
الأهلي يخسر أمام كييل الألماني ويكتفي بالمركز الرابع في كأس الأبطال الدولية لليد
أمل جديد .. مبادرة لدعم الأسر بالمنوفية تنفذها مؤسسة أبو العينين | تفاصيل
نجوى فؤاد: لم أعتزل الفن ولهذا السبب ابتعدت عنه في الفترة الأخيرة.. فيديو
فن وثقافة

والد أنغام: هتخرج من المستشفى بكره أو بعده والحالة في تحسن الحمد لله| خاص

قسم الفن

قال الموسيقار محمد علي سليمان والد الفنانة أنغام إن حالتها في تحسن ومن المقرر خروجها قريباً من المستشفى.


وكشف والد أنغام في تصريح خاص لموقع صدى البلد إنها قد تخرج من المستشفى غداً أول خلال يومين بالكثير بعد الاطمئنان على صحتها.

أزمة أنغام الصحية 


خضعت الفنانة أنغام لوعكة صحية أثارت قلق جمهورها، إذ تبين أنها تعاني من وجود ورم حميد في البنكرياس، تم اكتشافه بعد معاناتها من آلام في الجهاز الهضمي أحيانًا تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

أُجريت لها أول عملية في ألمانيا أُزيل خلالها الجزء الأكبر من الكيس عن طريق المنظار عبر الفم وصولًا إلى المعدة ثم البنكرياس.


ورغم ذلك، لاحظ الأطباء بأن الكيس زاد حجمه لاحقًا، ما استدعى إجراء عملية ثانية أكثر تعقيدًا لإزالة الجزء المتبقي من الكيس بالإضافة إلى جزء صغير من البنكرياس.


وقد طمأن الإعلامي محمود سعد الجمهور بأن العمليات كانت دقيقة ومعقدة، لكنها نجحت، وأن أنغام بخير حاليًا – رغم الألم الطبيعي بعد الجراحة – وهي في طريقها للتعافي السريع، مع خضوعها لمتابعة طبية دقيقة في إحدى المستشفيات الألمانية.

كما نفت إدارة أنغام كل الشائعات التي ألمحت إلى أنها تعاني من أورام سرطانية أو مرض في الثدي، مؤكدة أن الوعكة متعلقة تحديدًا بالبنكرياس وهي ذات طابع طبي دقيق لا غير.

ويتواجد مع أنغام في المستشفى عدد قليل جداً من المقربين منها على رأسهم ابنها الكبير عمر عارف.

أنغام حالة أنغام والد أنغام

