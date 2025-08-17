ماذا يحدث عند تناول الجوافة يوميا؟

الجوافة من الفواكه الغنية جدًا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتناولها ينعكس بشكل مباشر على صحتك.

إليك ما يحدث لجسمك عند تناولها:

تقوية المناعة

الجوافة غنية بفيتامين C (أكثر من البرتقال تقريبًا)، مما يعزز جهاز المناعة ويساعد الجسم على مقاومة العدوى والفيروسات.

تحسين الهضم

تحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية التي تسهل حركة الأمعاء وتقي من الإمساك وتساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

ضبط مستوى السكر في الدم

الألياف والمواد الفعالة الموجودة بالجوافة تساهم في إبطاء امتصاص السكر بالدم، مما يجعلها مناسبة لمرضى السكري.

حماية القلب

الجوافة تحتوي على البوتاسيوم والليكوبين والألياف التي تساعد على خفض ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين البشرة

مضادات الأكسدة مثل فيتامين C والكاروتينات تحافظ على نضارة البشرة وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

المساعدة على فقدان الوزن

قليلة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يمنحك إحساسًا بالشبع لفترة أطول ويساعد في التحكم بالوزن.

تعزيز صحة العين

غنية بفيتامين A الذي يحمي النظر ويقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي.

مفيدة للحامل

تمد الجسم بحمض الفوليك الضروري لنمو الجهاز العصبي للجنين، وتساعد على تقليل خطر التشوهات الخلقية.

المصدر Verywell health