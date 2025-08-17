برلمانية: نمو الإيرادات العامة للموازنة لـ29% يعكس كفاءة السياسة الحكومية

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نمو الإيرادات العامة للموازنة لـ29% ،

يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وزيادة كفاءة تحصيل الموارد.



وأكدت"الكسان" في تصريح لـ" صدى البلد" أن الحكومة تواصل تنفيذ سياساتها بما يدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق فائض أولي لدعم برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات التنمية.



كما أوضحت عضو النواب، أنه على الرغم من تعرض الموازنة العامة للدولة لبعض الصدمات الخارجية، إلا أن الحكومة نجحت في تطبيق حزمة من السياسات المالية والنقدية المتوازنة، ساهمت في تنويع مصادر الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطن، بجانب ترشيد النفقات وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.

و قال أحمد كوجك وزير المالية ، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس ، و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،أن معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، بلغ نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق .



كما أكد وزير المالية ، أن الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الإنخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.