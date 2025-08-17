زفاف في الساحل الشمالي.. أحمد الجندي يتصدر الترند

تصدر البطل الأولمبي المصري أحمد الجندي محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب احتفاله بزفافه على بطلة الخماسي الحديث مريم عامر، في حفل مميز أقيم بمدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي.

حفل زفاف بطابع أولمبي وسط أجواء ساحرة

أقيم الحفل في أحد المنتجعات الفاخرة، بحضور نخبة من الرياضيين والشخصيات العامة، إلى جانب الأهل والأصدقاء، وذلك بعد أسابيع من تتويج الجندي بالميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024.

وظهر العريس مرتديا بدلة أنيقة، بينما تألقت العروس بإطلالة جذابة حازت إعجاب الحضور.

بدأت الاحتفالية باستقبال الضيوف على أنغام الموسيقى الهادئة، قبل أن يدخل العروسان القاعة وسط تصفيق حار وأجواء من البهجة.

تفاصيل الحفل بين الأناقة والرومانسية

الحفل تميز بتصميمه الذي مزج بين البساطة والفخامة، إذ زينت القاعة بالورود البيضاء والزخارف التي جمعت بين الطابع العصري والكلاسيكي، فيما أطل المسرح الرئيسي مباشرة على البحر، ما أضفى لمسة رومانسية على الأجواء.

وشهدت الليلة عددًا من المفاجآت، كان أبرزها فقرة غنائية قدمها أصدقاء العريس، تفاعل معها الحاضرون بالرقص والتصفيق، كما تم توثيق العديد من اللحظات الخاصة بالصور والفيديوهات التي انتشرت سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حضور لافت من الوسط الرياضي

حرص عدد من أبطال الرياضة المصرية، من بينهم زملاء الجندي في المنتخب ومدربوه ومسؤولو اتحاد الخماسي الحديث، على حضور الحفل ومشاركة البطل الأولمبي هذه المناسبة الاستثنائية.

وفي كلمة مقتضبة خلال الحفل، عبر الجندي عن امتنانه للحضور، مؤكدًا سعادته ببدء مرحلة جديدة في حياته، وقال: "هذه الليلة ستظل محفورة في قلبي، كما لم تُنسَ لحظة التتويج على منصة الأولمبياد."

من هو أحمد الجندي؟

يُعد أحمد الجندي أحد أبرز الأسماء في الرياضة المصرية، حيث صنع تاريخ جديدا لمصر بعد تتويجه بالذهب الأولمبي في باريس 2024، عقب فوزه بالفضية في أولمبياد طوكيو 2020، ليواصل مسيرة تألقه في رياضة الخماسي الحديث.

العروس بطلة وسفيرة دولية

العروس مريم عامر تدرس الطب في جامعة عين شمس، وهي بطلة في الخماسي الحديث أيضًا، حيث حققت الميدالية الفضية في بطولة العالم للكبار عام 2017 ضمن منافسات التتابع المختلط، واختيرت في 2020 سفيرة دولية لتمثيل الاتحاد الدولي للخماسي الحديث في مهرجان الشباب الدولي.

كان الثنائي قد احتفلا بخطبتهما في نوفمبر 2023، وأعلنا زواجهما في أبريل 2025، ليكللا قصة ارتباط بدأت من ميادين الرياضة، توجت بحفل زفاف شهد عليه نجوم الرياضة المصرية.