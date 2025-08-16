نجوم الرياضة يحتفلون بزفاف البطل الأولمبى أحمد الجندي ومريم عامر

احتفل مساء أمس البطل الأوليمبى أحمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث والمتوج بذهبية أولمبياد باريس بحفل زفافه على مريم عامر نجمة منتخب مصر للخامسي الحديث في حفل أقيم بالساحل الشمالي.

شهد حفل زفاف أحمد الجندي عدد كبير من رموز الرياضة المصرية يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية واللواء حازم حسني سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية والعميد شريف القماطي أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية .

كما شهد حفل زفاف أحمد الجندي حضور العديد من نجوم الرياضة الحاليين والسابقين النائبة أية مدني نجم منتخب مصر والخماسي الحديث السابقة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وهشام مصباح المدير الفني لمنتخبات الجودو وأحمد حسن نجم منتخب مصر السابق لكرة القدم والخماسي الحديث وعدد من المسئولين ونجوم الإعلام والرياضة.

وكان أحمد الجندي قد حصد الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وحصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. ومريم عام كانت تحتل تصنيف رقم 1 على العالم للشابات في عام 2018.