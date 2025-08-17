قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مقتل 3 اشخاص وإصابة 11 أخرين في إطلاق نار داخل ملهى ليلي في بروكلين والجاني طليقًا

القسم الخارجي

كشفت الشرطة في نيويورك عن مقتل 3 اشخاص وإصابة 11 أخرين بجروح جراء إطلاق نار وقع فجر اليوم الأحد، في ملهى "تاست أوف ذا سيتي" بمدينة بروكلين في نيويورك، وذلك قبيل موعد إغلاق المكان، فيما لا تزال هوية الجاني مجهولة حتى الآن.

ووفق ما نقلت صحيفة نيويورك بوست، فقد وقع الحادث حوالي الساعة 3:30 صباحًا بالتوقيت المحلي في الملهى الكائن عند جادة فرانكلين رقم 903. 

وأكدت الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات محلية قريبة، دون أن تكشف بعد عن عددهم الدقيق أو طبيعة الإصابات التي تعرضوا لها.

وأشار شهود عيان إلى حالة من الذعر والفوضى داخل الملهى بعد سماع دوي إطلاق النار، فيما لم يتم تسجيل أي اعتقالات حتى الآن. 

وتواصل فرق التحقيق التابعة لشرطة نيويورك أعمالها لجمع الأدلة وتحديد ملابسات الحادث وهوية المشتبه به.

في الأثناء، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة أظهرت وجود عناصر الشرطة داخل الملهى الليلي وهم يتحركون بين بقع دماء وزجاج محطّم، ما يعكس حجم الفوضى التي شهدها المكان في لحظات ما بعد إطلاق النار.

وتُعد هذه الحادثة الأحدث ضمن سلسلة من أعمال العنف المسلح التي تشهدها بعض المدن الأمريكية خلال الأشهر الماضية، وسط استمرار الجدل السياسي والاجتماعي حول أزمة انتشار السلاح في الولايات المتحدة.

ويعكس تكرار حوادث إطلاق النار في أماكن عامة مثل المدارس ودور العبادة والملاهي الليلية خطورة الظاهرة التي باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي. 

وتتصاعد المطالب الشعبية بضرورة تشديد قوانين حيازة السلاح، غير أن هذه الجهود غالبًا ما تصطدم بالخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسيين.

في الوقت ذاته، أكدت الشرطة أنها ستكثف تواجدها الأمني في محيط الملاهي الليلية وأماكن الترفيه ببروكلين خلال الفترة المقبلة، لطمأنة السكان والحد من مخاطر تكرار مثل هذه الحوادث.

نيويورك بروكلين تاست أوف ذا سيتي شرطة نيويورك فرانكلين دوي إطلاق النار أعمال العنف المسلح

