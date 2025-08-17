قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التموين: مشروع المستودعات الاستراتيجية يعزز منظومة الأمن الغذائي
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سفراء التطوير يبدأ تدريب معلمي اللغة العربية بمحافظة الإسكندرية

تدريب معلمي اللغة العربية بالإسكندرية
تدريب معلمي اللغة العربية بالإسكندرية
أحمد بسيوني

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الأحد الموافق 17 من أغسطس 2025 بجولة تفقدية لمتابعة  برنامج ( المنهج المطور )  المُعَد لتدريب جميع معلمي اللغة العربية للمرحلة الابتدائية بمدارس التعليم العام والمدارس اليابانية ومدارس التعليم الخاص ، والذي انطلقت فعالياته اليوم بمجمع مدارس زهران الرسمية لغات مميز وعدد من القاعات الأخرى بإدارة شرق لرفع كفاءة المعلمين وتنمية قدراتهم ومواكبة المناهج المطورة، وذلك بحضور عبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب ومنى مختار موجه عام اللغة العربية .

وأكّد مدير المديرية أنّ هذا التدريب غاية فى الأهمية حيث يشمل ثلاثة محاور خاصة بالمنهج ، المحور الأول بالتدريب عبر شبكات الفيديو كونفرانس حيث تم تدريب نسبه ١٠٠% من معلمي وموجهي اللغة العربية قام بتدريبهم أساتذه من مؤلفى الكتب وكذلك مجموعة من المعلمين الذين شاركوا فى وضع الاستراتيجة التى بنيت عليها تلك الكتب من الصف الأول وحتى السادس الابتدائى ، كما تم التدريب على المهارات التى يتحصل عليها الطالب من خلال هذا المحتوى من الصف الاول للسادس والهيكل التنظيمى للكتاب وأعداد الوحدات والموضوعات المثارة فى هذه الوحدات ، فهو ليس مجرد خبرات نظرية ، في حين أنّ المحور الثانى الذي انطلق اليوم عبارة عن لقاءات مفتوحة مع السادة المعلمين والسادة الموجهين للتطبيق العملى على هذه التدريبات ، كما سيتم رفع فيديوهات على المنصة المهنية للمعلمين الخاصة بوزاره التربيه والتعليم ليتمكن المعلم من خلالها من مراجعة ما تم التدريب عليه من خلال لقاءات الفيديو كونفرانس

والاستراتيجيات  التى بُني عليها والمهارات وطرق التدريس المختلفة ، وتميز المنهج الجديد بأنه لم يترك أي شريحة من شرائح المجتمع دون أن يدمجها فى المنهج حيث نجد جميع المحافظات مدرجة وممثلة فى الموضوعات المطروحة فى موضوعات القراءه مثلا وكذلك ذوى الإعاقة حتى نصل إلى مجتمع متكامل  ونستطيع بث القيم والأخلاقيات .

وأوضح مدير المديرية أنَّ التنمية المهنية المستدامة ركيزة رئيسة في تطوير أداء العاملين لما فيه من تبادل الخبرات والتعرف على الاستراتيجيات الحديثة والأساليب المبتكرة في عمليتي التعليم والتعلم ، مؤكدًا أنَّ التدريب يعزز الاحتفاظ بالموظفين والحفاظ على رضاهم ، حيث يشعرون بأن المؤسسة تهتم بتطويرهم وتقديم الفرص للنمو المهني ، ويحسن التدريب القدرات القيادية والتربوية للموظفين ويساهم في تحسين أدائهم في المواقف القيادية والتربوية ، ويعزز الثقة والتفاعل الإيجابي بين الموظفين والإدارة، حيث يشعرون بدعم الإدارة لهم واهتمامها برفع مستواهم . 

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أن برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي يركز على التشارك بين المعلم والمتعلم مثل العصف الذهني وتعلم الأقران والتعلم التعاوني وغير ذلك من الاستراتيجيات مما يسهم في تنمية مهارات الطفل ، مُشيرًا إلى أهمية أساليب إدارة الصف لتحقيق أفضل وأعلى معدلات تحقيق الأهداف من نواتج التعلم .

وأكّد ( أبوزيد ) أنَّ المناهج المطوّرة تركز على تحسين دافعية المتعلّمين وتفاعلهم ويكون المتعلّمون المتفاعلون أكثر إلهامًا وتفاعلا وأداءً مع أقرانهم من ناحية ومع المعلمين من ناحية أخرى ، ويأتي التدريب في إطار العمل على النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية .

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتنظيم ومتابعة برامج التنمية المهنية للمعلمين في شتى التخصصات .

الإسكندرية اللغة العرببة سفراء التطوير تدريب عربي أبوزيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

جماهير الأهلي

الزمالك يتحرك رسميًا ضد جماهير الأهلي بعد مباراة فاركو

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزيرة التخطيط تناقش مع سفير اليابان وممثل جايكا.. آليات تمويل استثمارات القطاع الخاص وفرص التعاون الاقتصادي بين البلدين والدول الأفريقية

جانب من الحدث

مصرع شخصين وإصابة 31 وصرف مساعدات فورية.. إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربي في أسيوط

فعاليات ثقافية

في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى السمسمية ومهرجان مسرح الطفل بروض الفرج والقناطر الخيرية.. 200 عنوان لقصور الثقافة في معرض السويس

بالصور

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

فيديو

نادين الراسي من حفل أصالة

نادين الراسي ترقص أمام أصالة نصري في حفل لبنان

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد