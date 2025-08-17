عضو بالشيوخ: زيادة تمويل مشروع البتلو خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الغذائي

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، أن تجاوز حجم تمويل المشروع القومي للبتلو حاجز الـ 10 مليارات جنيه، واستفادة أكثر من 45 ألف مربٍ، يُعد إنجازًا مهمًا وخطوة رئيسية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر.

وأشار إلى أن هذا التمويل الضخم يعكس إيمان الدولة بأهمية المشروع ودوره المحوري في دعم صغار المربين، مما يساهم بشكل مباشر في توفير اللحوم الحمراء للمواطنين.

وأوضح الجبلي في بيان له أن هذا المشروع يأتي ضمن الرؤية الشاملة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالريف المصري.

وأضاف أن المشروع لا يقتصر على كونه مبادرة اقتصادية فقط، بل هو أيضًا برنامج اجتماعي يهدف إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، من خلال توفير الدعم المالي والفني اللازم لهم لتربية المواشي وزيادة إنتاجيتهم، مما يعزز من قدراتهم الإنتاجية ويساهم في استدامة دخلهم.

وأضاف، أن التوسع في هذا المشروع يخدم عدة أهداف استراتيجية، على الصعيد الاقتصادي، يهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية في البلاد، والحد من ظاهرة ذبح إناث الأبقار، مما يضمن استمرارية الإنتاج. متابعا، كما يسعى المشروع إلى تحقيق توازن في أسعار رؤوس الماشية واللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، بحيث يتم توفير اللحوم للمواطنين بأسعار عادلة ومناسبة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، يساهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويمنح المربين الفرصة لتحقيق دخل مستقر، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للأسر في المناطق الريفية.

وأكد الجبلي أن هذا المشروع يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للبلاد.

وفي ختام تصريحاته، دعا الجبلي إلى استمرار دعم هذا المشروع الحيوي، مشددًا على أهميته في تعزيز قدرات الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم. وأوضح أن الاستمرار في دعم المشروع سيضمن توفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة على المدى الطويل، وزيادة حجم الثروة الحيوانية بشكل مستدام، وخلق المزيد من فرص العمل للمربين والمزارعين.

وأكد أن هذه الجهود تصب في النهاية في صالح تحقيق أهداف الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتطوير القرى المصرية، بما يتماشى بشكل كامل مع رؤية وأهداف مبادرة "حياة كريمة".