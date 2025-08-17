قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشوط الأول.. أيسلندا تتقدم على مصر 17 / 12 فى مباراة المركزين الخامس والسادس في كأس العالم لليد
وزير التموين: مشروع المستودعات الاستراتيجية يعزز منظومة الأمن الغذائي
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
برلمان

عضو بالشيوخ: زيادة تمويل مشروع البتلو خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الغذائي

المهندس عبد السلام الجبلي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية
المهندس عبد السلام الجبلي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية
فريدة محمد

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، أن تجاوز حجم تمويل المشروع القومي للبتلو حاجز الـ 10 مليارات جنيه، واستفادة أكثر من 45 ألف مربٍ، يُعد إنجازًا مهمًا وخطوة رئيسية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر.

 وأشار إلى أن هذا التمويل الضخم يعكس إيمان الدولة بأهمية المشروع ودوره المحوري في دعم صغار المربين، مما يساهم بشكل مباشر في توفير اللحوم الحمراء للمواطنين.

وأوضح الجبلي في بيان له أن هذا المشروع يأتي ضمن الرؤية الشاملة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالريف المصري. 

وأضاف أن المشروع لا يقتصر على كونه مبادرة اقتصادية فقط، بل هو أيضًا برنامج اجتماعي يهدف إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، من خلال توفير الدعم المالي والفني اللازم لهم لتربية المواشي وزيادة إنتاجيتهم، مما يعزز من قدراتهم الإنتاجية ويساهم في استدامة دخلهم.

وأضاف، أن التوسع في هذا المشروع يخدم عدة أهداف استراتيجية، على الصعيد الاقتصادي، يهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية في البلاد، والحد من ظاهرة ذبح إناث الأبقار، مما يضمن استمرارية الإنتاج. متابعا، كما يسعى المشروع إلى تحقيق توازن في أسعار رؤوس الماشية واللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، بحيث يتم توفير اللحوم للمواطنين بأسعار عادلة ومناسبة.

 وعلى الصعيد الاجتماعي، يساهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويمنح المربين الفرصة لتحقيق دخل مستقر، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للأسر في المناطق الريفية.

وأكد الجبلي أن هذا المشروع يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للبلاد.

وفي ختام تصريحاته، دعا الجبلي إلى استمرار دعم هذا المشروع الحيوي، مشددًا على أهميته في تعزيز قدرات الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم. وأوضح أن الاستمرار في دعم المشروع سيضمن توفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة على المدى الطويل، وزيادة حجم الثروة الحيوانية بشكل مستدام، وخلق المزيد من فرص العمل للمربين والمزارعين. 

وأكد أن هذه الجهود تصب في النهاية في صالح تحقيق أهداف الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتطوير القرى المصرية، بما يتماشى بشكل كامل مع رؤية وأهداف مبادرة "حياة كريمة".

المشروع القومي للبتلو صغار المربين الرئيس عبد الفتاح السيسي الثروة الحيوانية الريف المصري

تموين الشرقية
كريم عبد العزيز
تيمور تيمور
علاء الساحر
