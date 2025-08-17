انتـــ ـشال جثـــ ـة شـــاب غــ ـرق بترعة المحمودية بالبحيرة.. صور

لقي شاب مصرعه غرقا بترعة المحمودية بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة ،وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.
تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق شاب بترعة المحمودية بمركز ابو حمص.
علي الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري. وبالفحص تبين غرق " عبدالرحمن سامح "، 15 عاما مقيم بدمنهور بمحافظة البحيرة ، وتم انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام.
وحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستخراج تصريح الدفن.