مصر وكينيا.. ستون عاما من الدعم والأخوة وقوة العلاقات

أكد سفير كينيا في القاهرة فريد أوتا، أن العلاقات بين مصر وكينيا تاريخية وعميقة واستراتيجية، تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد الدبلوماسية، مشيرا إلى أنها بدأت قبل استقلال بلاده عن بريطانيا في العام 1963، وممتدة حتى اليوم، بل وتزداد تطورا وقوة.

وأضاف السفير الكيني - خلال لقاء عقده مع الصحفيين على هامش زيارته للنقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي - أن مصر قدمت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر دعما حاسما لنضال كينيا ضد الاستعمار، من خلال إطلاق إذاعة "صوت أفريقيا" باللغة السواحيلية من القاهرة، والتي كانت منبرا للقضية الكينية، كما كانت مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها للقادة الوطنيين الكينيين وأقامت علاقات دبلوماسية وافتتحت سفارة في نيروبي بعد الاستقلال مباشرة.

وشدد سفير كينيا على أن العلاقات ببن البلدين تشهد اليوم تطورا كبيرا، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يمتلك رغبة صادقة في بناء جسور الثقة، مشيرا إلى وجود تنسيق وتوافق دائم بين الرئيس السيسي ونظيره الكيني وليام روتو حول القضايا الأفريقية، ويشتركان في رؤية مستقبلية موحدة لأفريقيا ترتكز على التكامل والتمكين الاقتصادي.

وأكد فريد أوتا، أن توقيع القاهرة ونيروبي 12 مذكرة تفاهم مطلع العام الجاري، يعكس الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين، لنقل علاقاتنا إلى مستوى استراتيجي جديد، بهدف تجاوز حجم التبادل التجاري الحالي، هذه الاتفاقيات مصممة لتكون شاملة وتغطي محاور حيوية لدفع عجلة التنمية المشتركة.

وشدد سفير كينيا على أن التركيز لا ينصب على قطاع واحد، بل على منظومة متكاملة تشمل: التجارة، الاستثمار، تطوير البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، ولعل أبرز مجالين يعكسان جدية هذا التعاون هما: في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، فقد تم تخصيص 5 آلاف فدان كخطوة أولى للمستثمرين والمزارعين المصريين لزراعة محاصيل استراتيجية في كينيا، وهو ما يمثل أولوية قصوى للبلدين.