الإيجار القديم والورثة.. كيف تحصل على شقة بديلة من وزارة الإسكان؟| موعد التقديم والمستندات المطلوبة
مزودة بشاشة.. Meta تستعد للكشف عن نظاراتها الذكية الجديدة
الجيزة .. إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس
تشكيل الجولة الثانية من الدوري الممتاز .. زيزو يتصدر والقوة الهجومية للاتحاد السكندري تتألق
كواليس وتفاصيل 5 دقائق في مطاردة فتيات الواحات.. نص تحريات المباحث
مصر وفلسطين تتفقان على خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال لقاء في العلمين
أرسنال يتقدم بهدف على مانشستر يونايتد في الشوط الأول
مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو
حتى نبرة الصوت.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية
الداخلية تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة بالقليوبية
ديانج يفاجئ الأهلي بقرار عاجل يربك حسابات ريبيرو
أخبار البلد

مصر وكينيا.. ستون عاما من الدعم والأخوة وقوة العلاقات

الديب أبوعلي

أكد سفير كينيا في القاهرة فريد أوتا، أن العلاقات بين مصر وكينيا تاريخية وعميقة واستراتيجية، تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد الدبلوماسية، مشيرا إلى أنها بدأت قبل استقلال بلاده عن بريطانيا في العام 1963، وممتدة حتى اليوم، بل وتزداد تطورا وقوة.

وأضاف السفير الكيني - خلال لقاء عقده مع الصحفيين على هامش زيارته للنقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي - أن مصر قدمت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر دعما حاسما لنضال كينيا ضد الاستعمار، من خلال إطلاق إذاعة "صوت أفريقيا" باللغة السواحيلية من القاهرة، والتي كانت منبرا للقضية الكينية، كما كانت مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها للقادة الوطنيين الكينيين وأقامت علاقات دبلوماسية وافتتحت سفارة في نيروبي بعد الاستقلال مباشرة.

وشدد سفير كينيا على أن العلاقات ببن البلدين تشهد اليوم تطورا كبيرا، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يمتلك رغبة صادقة في بناء جسور الثقة، مشيرا إلى وجود تنسيق وتوافق دائم بين الرئيس السيسي ونظيره الكيني وليام روتو حول القضايا الأفريقية، ويشتركان في رؤية مستقبلية موحدة لأفريقيا ترتكز على التكامل والتمكين الاقتصادي.

وأكد فريد أوتا، أن توقيع القاهرة ونيروبي 12 مذكرة تفاهم مطلع العام الجاري، يعكس الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين، لنقل علاقاتنا إلى مستوى استراتيجي جديد، بهدف تجاوز حجم التبادل التجاري الحالي، هذه الاتفاقيات مصممة لتكون شاملة وتغطي محاور حيوية لدفع عجلة التنمية المشتركة.

وشدد سفير كينيا على أن التركيز لا ينصب على قطاع واحد، بل على منظومة متكاملة تشمل: التجارة، الاستثمار، تطوير البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، ولعل أبرز مجالين يعكسان جدية هذا التعاون هما: في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، فقد تم تخصيص 5 آلاف فدان كخطوة أولى للمستثمرين والمزارعين المصريين لزراعة محاصيل استراتيجية في كينيا، وهو ما يمثل أولوية قصوى للبلدين.

سفير كينيا في القاهرة فريد أوتا السفير الكيني العاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي بريطانيا إذاعة صوت أفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس جمال عبد الناصر

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

جثتان و33 مصابا .. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط| شاهد

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

أزمة نجوي فؤاد المالية والصحية

معاشها 600 جنيه .. أزمة صحية ومالية تدفع نجوى فؤاد لطلب المساعدة

الشاب عمر مهران مريض السرطان

محارب الســرطان يستغيث .. ساعدوني أكمل علاجي قبل فوات الأوان

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

المتهمين

الداخلية: القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشيخ زايد

المتهم

عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتفا محمولا من داخل شقة بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

