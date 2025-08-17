زيلينسكي يتوجه لواشنطن برفقة قادة أوروبيين وسط مخاوف من ضغوط أمريكية

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستعد للتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، برفقة عدد من القادة الأوروبيين، في ظل مخاوف أوكرانية من احتمال تعرضه لضغوط سياسية خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح غيث مناف، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدبلوماسية الأوكرانية تبدو متفائلة بشأن اللقاء، غير أن المراقبين في كييف عبّروا عن قلقهم إزاء ما اعتبروه «انجرافاً أمريكياً» نحو تلبية بعض المطالب الروسية، خصوصاً بعد تصريحات مسؤولين أمريكيين، بينهم الرئيس ترامب، التي لمحوا فيها إلى إمكانية مطالبة أوكرانيا بالتنازل عن إقليم دونباس.

وأكد زيلينسكي، خلال لقائه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن بلاده لن تتنازل عن أراضيها المحتلة، مشدداً على أن شبه جزيرة القرم ستبقى ضمن الأراضي الأوكرانية، ولن يتم الاعتراف بها كجزء من روسيا مهما طال أمد الحرب.

وأشار المراسل إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة على منصته «تروث» حملت رسالة واضحة مفادها أن أمام أوكرانيا خياراً واحداً هو «التنازل الآن أو خسارة المزيد من الأراضي لاحقاً»، وهو ما رفضه زيلينسكي الذي شدد على أن أي حديث عن تبادل أراضٍ أو تسويات لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة للشروط الروسية، مع التأكيد على رفض منح أي اعتراف دولي بالسيطرة الروسية.

وختم بأن زيلينسكي شدد على ضرورة حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية، سواء عبر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو بدعم أمريكي وأوروبي لبناء جيش أوكراني قادر، فضلاً عن تفعيل آليات ردع مشابهة للمادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو لضمان أمن بلاده.