الإيجار القديم والورثة.. كيف تحصل على شقة بديلة من وزارة الإسكان؟| موعد التقديم والمستندات المطلوبة
مزودة بشاشة.. Meta تستعد للكشف عن نظاراتها الذكية الجديدة
الجيزة .. إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس
تشكيل الجولة الثانية من الدوري الممتاز .. زيزو يتصدر والقوة الهجومية للاتحاد السكندري تتألق
كواليس وتفاصيل 5 دقائق في مطاردة فتيات الواحات.. نص تحريات المباحث
مصر وفلسطين تتفقان على خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال لقاء في العلمين
أرسنال يتقدم بهدف على مانشستر يونايتد في الشوط الأول
مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو
حتى نبرة الصوت.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية
الداخلية تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة بالقليوبية
ديانج يفاجئ الأهلي بقرار عاجل يربك حسابات ريبيرو
توك شو

زيلينسكي يتوجه لواشنطن برفقة قادة أوروبيين وسط مخاوف من ضغوط أمريكية

علي مكي

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستعد للتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، برفقة عدد من القادة الأوروبيين، في ظل مخاوف أوكرانية من احتمال تعرضه لضغوط سياسية خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح غيث مناف، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدبلوماسية الأوكرانية تبدو متفائلة بشأن اللقاء، غير أن المراقبين في كييف عبّروا عن قلقهم إزاء ما اعتبروه «انجرافاً أمريكياً» نحو تلبية بعض المطالب الروسية، خصوصاً بعد تصريحات مسؤولين أمريكيين، بينهم الرئيس ترامب، التي لمحوا فيها إلى إمكانية مطالبة أوكرانيا بالتنازل عن إقليم دونباس.

وأكد زيلينسكي، خلال لقائه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن بلاده لن تتنازل عن أراضيها المحتلة، مشدداً على أن شبه جزيرة القرم ستبقى ضمن الأراضي الأوكرانية، ولن يتم الاعتراف بها كجزء من روسيا مهما طال أمد الحرب.

وأشار المراسل إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة على منصته «تروث» حملت رسالة واضحة مفادها أن أمام أوكرانيا خياراً واحداً هو «التنازل الآن أو خسارة المزيد من الأراضي لاحقاً»، وهو ما رفضه زيلينسكي الذي شدد على أن أي حديث عن تبادل أراضٍ أو تسويات لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة للشروط الروسية، مع التأكيد على رفض منح أي اعتراف دولي بالسيطرة الروسية.

وختم بأن زيلينسكي شدد على ضرورة حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية، سواء عبر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو بدعم أمريكي وأوروبي لبناء جيش أوكراني قادر، فضلاً عن تفعيل آليات ردع مشابهة للمادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو لضمان أمن بلاده.

زيلينسكى روسيا أوكرانيا

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

جثتان و33 مصابا .. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط| شاهد

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

أحمد موسى

بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي"

زيلينسكي

زيلينسكي يتوجه لواشنطن برفقة قادة أوروبيين وسط مخاوف من ضغوط أمريكية

الذكاء الاصطناعي

خبير: الذكاء الاصطناعي ضرورة لمستقبل الاقتصاد المصرى

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

المتهمين

الداخلية: القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشيخ زايد

المتهم

عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتفا محمولا من داخل شقة بالدقهلية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

