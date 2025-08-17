مصطفى حجاج والفلكلور الكولومبي على مسرح المحكى بمهرجان القلعة 33

تتواصل فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، حيث يحتضن مسرح المحكى مساء الثلاثاء 19 أغسطس حفلين متتاليين يجمعان بين الطرب المصري الأصيل والفلكلور العالمي.

ففي الثامنة مساءً، وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، تقدم فرقة لاثونا جايتيرا الكولومبية فاصلًا فنيًا يعبر عن أصالة الفلكلور المحلي الكولومبي المعروف بفنون "الجايتا"، ويشارك في تقديمه كارلوس روخاس ودانييل كونتريراس (غناء)، تانيا كابيّسا (طبلة لامادور)، ماوريسيو سانشيز (طبلة أليجرى)، كارولينا جايتان (باص جيتار كهربائي)، وجودى بيثارو (طبلة تامبورا).

أما في العاشرة مساءً، فيطل النجم مصطفى حجاج مع فرقته ليشعل الأجواء بمجموعة من أشهر أغنياته ذات الإيقاعات السريعة والخفيفة التي لاقت نجاحًا واسعًا بين الجمهور، ومنها: يا بتاع النعناع، خطوة، حب مين، بطليني، بنت الناس، زحمة، 100 وش، عملنا قيمة وغيرها من الأعمال التي صنعت له مكانة مميزة على الساحة الغنائية.

ليواصل المهرجان رسالته في الجمع بين تنوع الثقافات وثراء الفنون، مؤكدًا مكانة مصر كمنصة دولية للفن والموسيقى.