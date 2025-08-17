رئيس جامعة دمنهور يشهد انطلاق فعاليات مبادرة "كن مستعدا"

شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم، انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مبادرة «كن مستعدًا»، تحت شعار «مليون مؤهل مبتكر»، (Be Ready- 1M)، والتي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، وذلك بمقر المركز الجامعي للتطوير المهني بحضور الدكتور أحمد هلال، المدير التنفيذي للمركز، وأعضاء الفريق الإداري للمركز، و 50 من الطلاب وحديثي التخرج من مختلف الكليات.

أعرب "رئيس جامعة دمنهور" عن بالغ سعادته بانطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "كُن مستعدًا"، والتي تعكس حرص الدولة على الاستثمار في طاقات الشباب وتأهيلهم بالمهارات التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مؤكدا أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يتطلب إعادة تأهيل وتنمية المهارات لتلبية احتياجات وظائف المستقبل.

لفت رئيس الجامعة إلى حرص جامعة دمنهور على تعزيز الشراكات الدولية ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، موضحًا أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشباب من المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مثمنا جهود القيادة السياسية ورعايتها للمبادرة لإيمان الدولة بدور الشباب كمحرك للتنمية.

وأوضح "ترابيس" أن المبادرة تعد إحدى الآليات التنفيذية للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، التي تهدف إلى إتاحة فرص التدريب والتأهيل بمهارات المستقبل التي يحتاجها سوق العمل، مشيرًا إلى أنها تعمل على بناء شخصية متكاملة للطلاب من الناحية العلمية والعملية والشخصية، مشيدا بدور المركز الجامعي للتطوير المهني باعتباره حلقة الوصل الأساسية بين الطلاب وسوق العمل، مؤكدا أهمية المبادرة في تعزيز قيم الانتماء الوطني، وتأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وأشار "هلال" إلى أن المبادرة تستهدف تدريب وتأهيل مليون طالب وخريج ليصبحوا "مؤهلين مبتكرين"، قادرين على التميز والمنافسة في وظائف الحاضر والمستقبل، من خلال اكتساب مهارات ذاتية وحياتية ورقمية وتخصصية، إضافة إلى مهارات الاستعداد المهني وسوق العمل، فضلًا عن التدريب على الابتكار المؤسسي.

و أضاف "هلال" أن المبادرة تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل: مهارات الاستعداد المهني، المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مهارات الابتكار المؤسسي، مهارات ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد انطلاق التدريبات وورش العمل بالجامعة للنسخة الثانية من المبادرة، وذلك ضمن خطة استراتيجية لتمكين الطلاب والخريجين من اكتساب المهارات الحديثة اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

يذكر أن مبادرة "كُن مستعدًا" تأتي كإحدى الآليات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين والدوليين من بينهم: صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، المعهد العالمي للابتكار (GInI)، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ALX Africa، منظمة العمل الدولية (ILO)، IPDE، Amideast، Cisco، وCoursera.