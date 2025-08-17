ضحى بنفسه من أجل إنقاذ ابنه.. نهال عنبر تفجر مفاجأة بشأن غرق تيمور تيمور

نعت الفنانة نهال عنبر مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي توفي في الساحل الشمالي أثناء محاولته إنقاذ ابنه من الغرق، مؤكدة أن وفاته كانت صدمة كبيرة للوسط الفني وأصدقائه ومحبيه.

ضحى بنفسه من أجل إنقاذ ابنه

وقالت نهال عنبر في تصريحات مع الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2: هو شهيد لأنه ضحى بنفسه من أجل إنقاذ ابنه الصغير، ونجح في إخراجه من المياه، لكنه فقد حياته في المقابل أي أب طبيعي كان هيعمل كده، لكن الراحل ختم حياته بعمل عظيم يستحق التقدير والرحمة.

وأضافت: تيمور كان صديقًا لابني حسام، وأول إعلان أخرجه حسام كان تيمور مدير التصوير فيه، لذلك تأثر ابني جدًا بخبر وفاته. كان إنسانًا محترمًا، محبوبًا، ودمه خفيف، وبيعرف يعمل جو جميل في أي مكان.

وأكدت نهال عنبر أن الوسط الفني كله في حالة حزن عميق لرحيل مدير التصوير الشاب، قائلة: كل الوسط زعلان عليه لأنه كان محبوبًا من الجميع، ووفاته كانت صدمة كبيرة.