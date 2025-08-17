قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لسه متعلمة السواقة جديدة وماعرفتش أصرف.. ضحية مطاردة الواحات تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد
سيارات طرحت في مصر موديل 2026.. تبدأ من 645 ألف جنيه
منى عبدالغني تنهار من البكاء على الهواء.. شاهد
صفقة وسام أبو علي.. الأهلي لم يتسلم أي تحويلات مالية من كولومبوس الأمريكي
المتحدث الحكومة: زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للقاهرة تعزيز للتنسيق بشأن غزة وإعادة الإعمار
لاعب الزمالك يعتذر للجهاز الفني ويعود للحسابات قبل لقاء مودرن
اعتذار فتوح يعيده لحسابات جهاز الزمالك
خبير: تحسن أداء الجنيه وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني
مشاورات في الأهلي بشأن موقف إمام عاشور من المشاركة في المباراة القادمة
غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون
رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة
سنتخذ إجراءات قانونية.. الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين
رياضة

أمير هشام: معروف قال لهاني أنا عرباوي في صيغة تهديد ولابد من فتح تحقيق

حسن العمدة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد هاني لاعب الأهلي لم يخطئ طوال مسيرته في حق حكم أو زميل له داخل الفريق، ولم يتم معاقبته مطلقًا من النادي، مشددًا على أنه كان يتمنى تفادي الأزمة مطلقًا ولكن هناك أمور دارات في الكواليس.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة النهار: الأزمة بدأت بالفعل في الدقيقة 82 بعد مطالبة هاني بالحصول على ركلة حرة مباشرة، والحكم رد عليه وقال له :"أنا عرباوي بلاش تعصبني، هاطردك"، وهاني رد عليه قال له "مش هتقدر تطردني انا معملتش حاجة".

وأضاف: موضوع "أنا عرباوي ومتعصبنيش" في صيغة تهديد لـ هاني، وهذه هي بداية الأزمة والتي انتهت بطرد محمد هاني في النهاية. ولابد من فتح تحقيق في مدى صحة هذا الكلام، لأن هذا الكلام لو حقيقي يبقى "مصيبة سوداء".

وواصل: محمد معروف قال لبعض الصحفيين، أن هاني قال "انتم حكام كفتة" والكلام دا غير صحيح على الإطلاق، واللاعب لم يتلفظ مطلقًا ضد الحكم، وهاني كان مصدوم من الطرد، وقولت انه كان ممكن يتفادي ويخرج على طول من الناحية الآخرى، ولكن طالما عارف انه كان بيتلكك كان يخرج من الناحية الآخرى وينهى الازمة بسرعة، وهاني لاعب محترم ومتربي.

وأكمل: كون أن معروف يتكلم مع هاني بهذه الطريقة أمر غير مقبول، وللامانة الحكم كان واضح عليه العصبية بشكل مبالغ فيه، وواضح انه كان منتظر أي حاجة لمحمد هاني، ولا يجوز "شخصنة الأمور"، كما أن حديث معروف وانه "عرباوي" غير مقبول، وهاني لم يتجاوز مطلقا في حق الحكم.

وزاد: الرواية كما وصلتني اليوم، تبرأ محمد هاني، بعدما قمنا بسؤال جميع الأطراف، واللاعب مظلوم في القصة" إلى حد كبير، ولابد من فتح تحقيق رسمي من اتحاد الكرة، وهناك غرفة فار، ويجب مراجعة كافة الأمور، ومعرفة ما قاله الحكم لهاني، لأن اللاعب والحكم من عناصر اللعبة، ولا يجوز أن يخرج قضاة الملاعب للحديث بطريقة سيئة مع اللاعبين، لابد أن يكون هناك احترام متبادل كما نرى الحكام في اوروبا.

وأتم: في كل الاحوال، عقوبات لجنة المسابقات تكون وفق تقرير الحكم، وكل حكم وضميره.

محمد هاني محمد هاني لاعب الأهلي الأهلي محمد معروف أمير هشام

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

