أمير هشام: معروف قال لهاني أنا عرباوي في صيغة تهديد ولابد من فتح تحقيق

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد هاني لاعب الأهلي لم يخطئ طوال مسيرته في حق حكم أو زميل له داخل الفريق، ولم يتم معاقبته مطلقًا من النادي، مشددًا على أنه كان يتمنى تفادي الأزمة مطلقًا ولكن هناك أمور دارات في الكواليس.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة النهار: الأزمة بدأت بالفعل في الدقيقة 82 بعد مطالبة هاني بالحصول على ركلة حرة مباشرة، والحكم رد عليه وقال له :"أنا عرباوي بلاش تعصبني، هاطردك"، وهاني رد عليه قال له "مش هتقدر تطردني انا معملتش حاجة".

وأضاف: موضوع "أنا عرباوي ومتعصبنيش" في صيغة تهديد لـ هاني، وهذه هي بداية الأزمة والتي انتهت بطرد محمد هاني في النهاية. ولابد من فتح تحقيق في مدى صحة هذا الكلام، لأن هذا الكلام لو حقيقي يبقى "مصيبة سوداء".

وواصل: محمد معروف قال لبعض الصحفيين، أن هاني قال "انتم حكام كفتة" والكلام دا غير صحيح على الإطلاق، واللاعب لم يتلفظ مطلقًا ضد الحكم، وهاني كان مصدوم من الطرد، وقولت انه كان ممكن يتفادي ويخرج على طول من الناحية الآخرى، ولكن طالما عارف انه كان بيتلكك كان يخرج من الناحية الآخرى وينهى الازمة بسرعة، وهاني لاعب محترم ومتربي.

وأكمل: كون أن معروف يتكلم مع هاني بهذه الطريقة أمر غير مقبول، وللامانة الحكم كان واضح عليه العصبية بشكل مبالغ فيه، وواضح انه كان منتظر أي حاجة لمحمد هاني، ولا يجوز "شخصنة الأمور"، كما أن حديث معروف وانه "عرباوي" غير مقبول، وهاني لم يتجاوز مطلقا في حق الحكم.

وزاد: الرواية كما وصلتني اليوم، تبرأ محمد هاني، بعدما قمنا بسؤال جميع الأطراف، واللاعب مظلوم في القصة" إلى حد كبير، ولابد من فتح تحقيق رسمي من اتحاد الكرة، وهناك غرفة فار، ويجب مراجعة كافة الأمور، ومعرفة ما قاله الحكم لهاني، لأن اللاعب والحكم من عناصر اللعبة، ولا يجوز أن يخرج قضاة الملاعب للحديث بطريقة سيئة مع اللاعبين، لابد أن يكون هناك احترام متبادل كما نرى الحكام في اوروبا.

وأتم: في كل الاحوال، عقوبات لجنة المسابقات تكون وفق تقرير الحكم، وكل حكم وضميره.