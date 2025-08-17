خالد الغندور: أوسكار يستدعي محمد معروف غدا للاستماع لما دار بغرفة الفيديو في واقعة طرد محمد هاني

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، طلب حضور الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي وفاركو بقيادة محمد معروف، غدا الإثنين، لحضور جلسة تحليل المباراة والاستماع لما دار في غرفة الفيديو خاصة في واقعة طرد محمد هاني لاعب الأحمر.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن غدا أيضا سيحضر الحكام الذين شاركوا في إدارة مباريات الجولة الثانية بالدوري، لشرح الأخطاء التي وقعت خلال اللقاءات منعا لتكرارها.

واختتم:"كل ما تردد عن إيقاف معروف أو استبعاده من مباريات الأهلي الفترة المقبلة، غير صحيح وأوسكار سيقف على تفاصيل ما حدث بين الحكم ومحمد هاني غدا الإثنين".