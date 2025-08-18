شوبير عن تعادل الزمالك مع المقاولون: الهم اتشال بدري

علق أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق المكاسب التي حققها النادي الاهلي بعد فوزه على فاركو وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: “مكاسب الأهلي إنه صعد وأصبح في المركز الثاني خلف المصري وجايب 6 أهداف وداخل مرماه 3 أهداف يعني له ثلاثة”.

وتابع شوبير: “كمان من أهم مكاسب الأهلي إن الزمالك اتعادل، عشان الفرق في النقاط ما يكبرش ويبقى فيه ضغط عليك لكن بعد تعادل الزمالك الهم اتشال بدري بدري”.

وأضاف حارس الأهلي السابق: “كمان الأهلي اتطمن على البدلاء بعد ما دخلوا وكسروا الدنيا زي بن شرقي وديانج وجراديشار، لكن الأهلي برضه من المكاسب إن الراجل صمم على طريقة لعبه، وهو بناء الهجمة من تحت من بداية خط الدفاع، رغم إنه لسه ما واجهش فريق بيضغط عليه بقوة زي ممكن الزمالك أو بيراميدز لكن يحسب للمدرب ريبيرو إنه مصمم على طريقته وبيلعب بيها”.