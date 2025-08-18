قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تل أبيب تشتعل .. متظاهرون إسرائيليون يحرقون محيط مقر الليكود والشرطة ترد بالقوة | صور
جوردون موراي S1 LM الجديدة.. سيارة تعيد تعريف القوة | صور
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
شرطة الاحتلال: اعتقال 6 متظاهرين وفتح جميع الطرق في تل أبيب
مستشارة قضائية بالحكومة الإسرائيلية تتهم وزير العدل بخرق قرار المحكمة العليا
جمال شعبان: الفول نعمة.. ربنا يحفظها من الزوال
حبس البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء
تذبذب طفيف.. أسعار الدواجن والبيض بعد آخر صعود
تبدأ من 69 ألف ريال.. أسعار هيونداي أكسنت موديل 2025 في السعودية
بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء
رضا عبدالعال: فيريرا لا يصلح للزمالك..وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا
إسرائيل تُلوّح بالعمليات العسكرية كوسيلة لإجبار حماس على القبول باتفاق شامل لتحرير الرهائن
رياضة

شوبير عن تعادل الزمالك مع المقاولون: الهم اتشال بدري

يمنى عبد الظاهر

علق أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق المكاسب التي حققها النادي الاهلي بعد فوزه على فاركو وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: “مكاسب الأهلي إنه صعد وأصبح في المركز الثاني خلف المصري وجايب 6 أهداف وداخل مرماه 3 أهداف يعني له ثلاثة”.

وتابع شوبير: “كمان من أهم مكاسب الأهلي إن الزمالك اتعادل، عشان الفرق في النقاط ما يكبرش ويبقى فيه ضغط عليك لكن بعد تعادل الزمالك الهم اتشال بدري بدري”.

وأضاف حارس الأهلي السابق: “كمان الأهلي اتطمن على البدلاء بعد ما دخلوا وكسروا الدنيا زي بن شرقي وديانج وجراديشار، لكن الأهلي برضه من المكاسب إن الراجل صمم على طريقة لعبه، وهو بناء الهجمة من تحت من بداية خط الدفاع، رغم إنه لسه ما واجهش فريق بيضغط عليه بقوة زي ممكن الزمالك أو بيراميدز لكن يحسب للمدرب ريبيرو إنه مصمم على طريقته وبيلعب بيها”.

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

الايجار القديم - صورة تعبيرية

للأرمل والمطلقات.. كيفية الحصول على وحدة بديلة للايجار القديم

تيمور تيمور

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

الإفتاء

فتاوى وأحكام | حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها.. هل من يترك الصلاة في المسجد آثم؟

البلوجر محمد المطعنى

وظيفة حلال.. تعليقات كوميدية على عرض عمل لـ سما المصري في الأقصر يثير ضجة

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يطلق “إحنا مصر” .. ويبرز قيم المصريين الإيجابية

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

