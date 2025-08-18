قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دخول 1450 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ 27 يوليو الماضي
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025
أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات.. بعد قليل
قبل ما تنزل.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم
قرار عاجل بمنع مندوبي المبيعات من دخول المدارس في العام الدراسي الجديد
وزير السياحة: منافسة شرسة بين الساحل الشمالي والقاهرة في استقطاب الفعاليات
صفقة استثمارات كبرى.. الرياض ودمشق تفتحان صفحة اقتصادية جديدة بمليارات الريالات | تقرير
نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
18 عاما.. السن القانوني لاصطحاب الكلب طبقا للقانون
رياضة

مهيب عبد الهادي يطرح سؤلا بشأن لاعب الجولة الثانية من الدوري

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالً مثير بشأن لاعب الجولة الثانية من الدوري المصري.

وكتب مهيب عبد الهادي:"لاعب الجولة الثانية من الدوري المصري هو ...... ؟

1- زيزو ( الأهلي )
2-مروان حمدي ( بيراميدز )
3- صلاح محسن ( المصري )
4- دغموم ( المصري )
5-رفيق كابو ( انبي )
6- أحمد الشيخ ( حرس الحدود )
7- ديانج ( الأهلي )
8- لاعب أخر".

وكان قد تحدث وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، عن تعادل الزمالك مع المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
 

وقال القباني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: بدري أول نحكم على فيريرا، أولا اعلم سبب الهجوم عليه، وفيريرا على الأقل يحتاج ٦ مباريات للحكم عليه.

وأضاف: كان هناك مبالغة كبيرة بعد الفوز على سيراميكا،  مش حابب تويتة ميدو، ومش عارف ليه قال كده.

وتابع: أنا مع النادي قلبًا وقالبًا وأدعم تجربة چون إدوارد، ولا استطيع تقييم صفقات الزمالك حاليًا.. فورمة الماتشات بتيجي مع الوقت والفرقة محتاجة لانسجام..

وواصل: أنا بدعم الزمالك دايمًا، سواء بشتغل في النادي ولا لأ.. أنا ماليش أغراض شخصية..

واختتم القباني تصريحاته : جمهور الزمالك عاطفي شوية ويتنشأ على أي صفقة كويس ألفينا لاعب جيد ولكن مازال الحكم عليه مبكرًا.

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا

بوسي

بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة على الموضة.. صور

برج العقرب

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025: خصص وقتًا للتأمل

كبار السن

يُعرّضهم لمُضاعفات خطيرة.. اكتشف طرق فقدان الشهية عند كبار السن

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

