محافظات

تعليم مطروح تعلن انطلاق الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

بدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد بمطروح
بدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد بمطروح
ايمن محمود

 أعلنت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح انطلاق شارة بدء الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد والمقرر انطلاقه في العشرين من شهر سبتمبر المقبل وذلك في ضوء توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

وأوضحت وكيل الوزارة أن الاجراءات التي اتخذتها المديرية مع بداية المرحلة الاستعدادية لانطلاق الدراسة تتمثل في تعليمات ادارية وتنظيمية ومهام تربوية وتعليمية تم ايصالها لمديري الادارات التعليمية والمدارس التابعة لها وذلك من خلال الانتهاء الكامل من اعداد قوائم الفصول واستلام الكتب من مخازن الادارات كذلك تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة خلال الفترة المقبلة علي الوجه الأكمل بالإضافة الي تجهيز المباني المدرسية في اطار حضاري منسق من خلال تشجير وتجميل الأفنية في سبيل ظهور المؤسسات التعليمية بشكل جميل يبهج نفوس الطلاب ويساهم بصورة ايجابية فى توفير بيئة تربوية متميزة ترسخ مفهوم النظافة كسلوك حضاري في نفوس الطلاب .

وشددت نادية فتحى انه مع بداية الاستعدادات للعام الدراسي المقبل يتوجب علي القائمين بالعملية التعليمية بكافة الإدارات والمدارس الالتزام بالجدية والاخلاص والعطاء فى العمل وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز .

وأكدت وكيل الوزارة أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم تنفيذ جولات متابعة ميدانية مفاجئة لكافة الإدارات التعليمية لرصد وتقييم مدى جاهزية المدارس وتحديد كل التحديات التي تواجه منظومة العمل في المدارس وحلها فوراً موجهة مديري الإدارات التعليمية بتفعيل خطط المتابعة للاطمئنان المستمر على حسن سير العمل وانضباطه .

واشارت على ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون مع مجالس الأمناء وتفعيل أدوارهم في سبيل المساهمة فى حل المشاكل التي قد تطرأ خلال فترة سير الدراسة وذلك وفق آليات العمل والقواعد والقرارات المنظمة مشيرة إلى ضرورة استثمار كافة الإمكانيات المتاحة وتوظيفها بشكل أمثل لتحقيق عام دراسي زاخر بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية.

