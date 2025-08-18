قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح نموذج مقبرة أثرية متكاملة صممها الأطفال في متحف شرم الشيخ.. صور

النموذج فى متحف شرم الشيخ
النموذج فى متحف شرم الشيخ
ايمن محمد

أقام متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، احتفالية كبرى لافتتاح نموذج مقبرة أثرية متكاملة صممها الأطفال بأيديهم خلال فعاليات البرنامج الصيفي التفاعلي لعام 2025، والذي استمر على مدار شهرين كاملين بمشاركة واسعة من الأطفال وأسرهم.
 

انطلقت الاحتفالية بعرض فيلم توثيقي استعرض أبرز لحظات البرنامج الصيفي، وما شهده من ورش عملية عكست تفاعل الأطفال الكبير مع الأنشطة، وما اكتسبوه من معارف فنية وتاريخية.


وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن فعاليات البرنامج الصيفي تضمن 17 ورشة تعليمية وفنية متنوعة، استطاع الأطفال المشاركين تصميم نموذج مقبرة أثرية متكاملة بأيديهم، وهذه المقبرة تحاكي مقابر المصري القديم بكل تفاصيلها، وحرص كافة الأطفال على المشاركة في احتفالية افتتاحها. 


وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، إن نموذج المقبرة يؤكد على موهبة الطفل المصري في المحاكاة، ونجاح ورش العمل في تحويل المشاركون الصغار إلى فناني مصر القديمة، كونهم نجحوا في رسم مناظر الحياة اليومية والطقوس الجنائزية على جدران المقبرة، وصنعوا التمائم السحرية.


وأكد أن الورش العملية أتاحت الفرصة للأطفال لتعلم مبادئ التحنيط عبر تجربة مبسطة على نموذج مومياء صغيرة، وقاموا بتجهيزها للدفن داخل تابوت خاص، إضافة إلى صنع نماذج من الأواني الكانوبية، والمراكب النيلية ومراكب العالم الآخر، وأوراق البردي المزينة بالكتابات الهيروغليفية، وتحنيط رمزي لدمى القطط التي عكست مكانة الحيوان في العقائد الدينية المصرية القديمة.


وأشار إلى أن هذا الجهد الجماعي المبدع وفر للمتحف نموذج مقبرة كاملة الأركان من عمل الأطفال، تتضمن "جدران مزخرفة، مومياء وتابوت، أثاث جنائزي، تمائم، أوانٍ كانوبية، برديات، ومراكب"، في مشهد يجسد التلاقي بين التعليم والمتعة والإبداع الفني وتم تكريم الأطفال المشاركين في ختام الحفل، وتسليمهم جوائز تقديرية عبارة عن مفكرة  تم صناعتها من مواد صديقة للبيئة بأيدي فريق عمل المتحف، وسط أجواء من البهجة، تأكيدًا على دور متحف شرم الشيخ كمؤسسة ثقافية وتعليمية رائدة، لا تحفظ التراث فقط بل تعيد إحيائه في قلوب وعقول الأجيال الناشئة.

جنوب سيناء المتحف شرم الشيخ الاطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: النفس البشرية ليست معصومة من الزلل ويستوي في ذلك الآدميون إلا من اصطفاهم الله لرسالته

المفتي

هل يجوز الإخبار بعيوب الخاطب عند الاستشارة؟ .. المفتي يجيب

مسرح فني

موسكو تحتضن دورة متخصصة في المسرح الروسي للمواهب الشابة من دول بريكس+

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد