قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا توما يترأس صلوات اليوم الثاني من رياضة صوم السيدة العذراء بسوهاج

القداس الإلهي
القداس الإلهي
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، فعاليات اليوم الثاني من رياضة صوم السيدة العذراء، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بسوهاج.

رياضة صوم العذراء 

جاء ذلك بمشاركة القمص بشرى لبيب، راعي الكنيسة، حيث بدأت الصلوات بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، ثم ترأس الأب المطران صلاة القداس الإلهي، حيث ألقى نيافته تأملًا روحيًا للحاضرين، قائلًا: هذه الأيام ليست أيامًا عادية، إنها دعوة من الله لك شخصيًا، أن تقوم من سباتك، أن تعود من التيه، أن تفتح قلبك للنور، الرب لا يدعونا إلى صخب ولا كلمات كثيرة، بل إلى مقابلة حقيقية معه، حيث يلمس جراحنا، يشفي قلوبنا، ويعطينا رجاء لا يذبل.

وأضاف صاحب النيافة: الرياضة الروحية ليست احتفالًا، بل صراع مقدس مع الذات، مواجهة مع الله، وقرار بالرجوع، فهل أنت مستعد أن تترك الركود والروتين؟ هل تجرؤ أن تصرخ من قلبك: "يا رب، ابدأ بي أنا أولًا!؟".

وتابع راعي الإيبارشيّة تأمله: الآن هو الوقت لا غدًا، ولا بعد حين، افتح قلبك، وادخل معنا إلى العمق، رياضتنا تبدأ من هنا من شوقك، من دمعتك، من قرارك!. هل فكّرت يومًا أن نظرة واحدة يمكن أن تغيّر حياة إنسان؟ أن عينين تتقابلان، قد تُسقط قناعًا، وتشعل نارًا، وتحيي قلبًا مات من زمن؟.

واستكمل الأنبا توما حديثه: هكذا كان يسوع لا يكتفي بالكلمات، بل ينظر، ينظر بعينين تشقّ القلوب، وتقرأ الأسرار، وتقول ما تعجز عنه الشفاه. نظر إلى متى الجالس على مائدته، فتحوّل إلى تلميذ وتَبِع. نظر إلى بطرس بعد الإنكار، فبكى بمرارة وعاد. نظر إلى الشاب الغني، فعَرَف المحبة، لكنه لم يقدر أن يتبع. نظر إلى زكا فوق الجميز، فنزل مُسرعًا، وتجدد قلبه. نظر إليّ، وإليك، ولا يزال ينظر.

أكد نيافة المطران أن النظرة ليست مجرد حركة للعين، بل هي مرآة القلب، وصوت المشاعر الصامت. قد تكون الكلمة كالسيف، لكن النظرة قد تخترق القلب بعمق أكبر.

وشدد راعي الإيبارشيّة إن كنا نتأمل في نظرات يسوع في الإنجيل، فكم بالحري نتوقف أمام نظرات أمه الطاهرة مريم، تلك العيون التي رأت ما لم يره أحد، وحملت أسرار الفداء في صمت وعمق.

واختتم الأب المطران تأمله قائلًا: نظرات يسوع ليست عابرة إنها نداء خفي، دعوة للدخول إلى الأعماق، حيث لا خداع ولا مظهر، بل مقابلة وجهًا لوجه مع الحق.

الأنبا توما حبيب الكاثوليك صوم السيدة العذراء الكنيسة الرياضة الروحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

بالصور

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد